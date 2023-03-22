https://ria.ru/20230322/manifestatsiya-1859865750.html
В ЦАР прошла манифестация в поддержку России и Китая
В ЦАР прошла манифестация в поддержку России и Китая - РИА Новости, 22.03.2023
В ЦАР прошла манифестация в поддержку России и Китая
Манифестация в поддержку России и Китая прошла в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:06
2023-03-22T18:06
2023-03-22T18:06
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Манифестация в поддержку России и Китая прошла в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги, передает агентство Франс Пресс. Как отмечается, манифестация состоялась через четыре дня после убийства девяти китайских граждан на одном из золотых рудников ЦАР. Уточняется, что в марше, организованном по призыву проправительственного движения "Республиканский фронт", приняли участие около 200 человек. Шествие завершилось в среду днем у подножия монументу в честь Вооруженных сил ЦАР. Манифестанты, размахивавшие российскими флагами, возложили букет цветов к зданию посольства Китая в Банги. "Мы здесь, чтобы разделить боль китайского народа, который является незаменимым партнером по строительству в Центральноафриканской республике", - заявил агентству заместитель секретаря "Республиканского фронта" Сен-Клер Банга-Бинги. Власти ЦАР обвиняют в причастности к нападению на рудник и убийству китайских граждан вооруженное антиправительственное движение "Коалиция патриотов за перемены". Коалиция повстанцев отвергает эти обвинения. В воскресенье мэр города Бамбари Абель Матчипата сообщил РИА Новости, что по меньшей мере девять граждан Китая погибли, еще двое пострадали в результате нападения вооруженных лиц на рудник по добыче золота китайской горнодобывающей компании Gold Cost Group на юге центральной части ЦАР. В понедельник министерство иностранных дел Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал строго и в соответствии с законом наказать виновных в нападении.
https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859810350.html
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в мире, россия, цар, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, ЦАР, Китай, Си Цзиньпин
В ЦАР прошла манифестация в поддержку России и Китая
В столице ЦАР городе Банги прошла манифестация в поддержку России и Китая
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Манифестация в поддержку России и Китая прошла в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги, передает агентство Франс Пресс.
Как отмечается, манифестация состоялась через четыре дня после убийства девяти китайских граждан на одном из золотых рудников ЦАР. Уточняется, что в марше, организованном по призыву проправительственного движения "Республиканский фронт", приняли участие около 200 человек. Шествие завершилось в среду днем у подножия монументу в честь Вооруженных сил ЦАР.
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Манифестанты, размахивавшие российскими флагами, возложили букет цветов к зданию посольства Китая в Банги. "Мы здесь, чтобы разделить боль китайского народа, который является незаменимым партнером по строительству в Центральноафриканской республике", - заявил агентству заместитель секретаря "Республиканского фронта" Сен-Клер Банга-Бинги.
Власти ЦАР обвиняют в причастности к нападению на рудник и убийству китайских граждан вооруженное антиправительственное движение "Коалиция патриотов за перемены". Коалиция повстанцев отвергает эти обвинения.
В воскресенье мэр города Бамбари Абель Матчипата сообщил РИА Новости, что по меньшей мере девять граждан Китая погибли, еще двое пострадали в результате нападения вооруженных лиц на рудник по добыче золота китайской горнодобывающей компании Gold Cost Group на юге центральной части ЦАР
.
В понедельник министерство иностранных дел Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин
призвал строго и в соответствии с законом наказать виновных в нападении.
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