https://ria.ru/20230322/manifestatsiya-1859865750.html

В ЦАР прошла манифестация в поддержку России и Китая

В ЦАР прошла манифестация в поддержку России и Китая - РИА Новости, 22.03.2023

В ЦАР прошла манифестация в поддержку России и Китая

Манифестация в поддержку России и Китая прошла в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:06

2023-03-22T18:06

2023-03-22T18:06

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китай

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Манифестация в поддержку России и Китая прошла в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги, передает агентство Франс Пресс. Как отмечается, манифестация состоялась через четыре дня после убийства девяти китайских граждан на одном из золотых рудников ЦАР. Уточняется, что в марше, организованном по призыву проправительственного движения "Республиканский фронт", приняли участие около 200 человек. Шествие завершилось в среду днем у подножия монументу в честь Вооруженных сил ЦАР. Манифестанты, размахивавшие российскими флагами, возложили букет цветов к зданию посольства Китая в Банги. "Мы здесь, чтобы разделить боль китайского народа, который является незаменимым партнером по строительству в Центральноафриканской республике", - заявил агентству заместитель секретаря "Республиканского фронта" Сен-Клер Банга-Бинги. Власти ЦАР обвиняют в причастности к нападению на рудник и убийству китайских граждан вооруженное антиправительственное движение "Коалиция патриотов за перемены". Коалиция повстанцев отвергает эти обвинения. В воскресенье мэр города Бамбари Абель Матчипата сообщил РИА Новости, что по меньшей мере девять граждан Китая погибли, еще двое пострадали в результате нападения вооруженных лиц на рудник по добыче золота китайской горнодобывающей компании Gold Cost Group на юге центральной части ЦАР. В понедельник министерство иностранных дел Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал строго и в соответствии с законом наказать виновных в нападении.

https://ria.ru/20230322/spetsoperatsiya-1859810350.html

https://ria.ru/20230304/aktsii-1855818180.html

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в мире, россия, цар, китай, си цзиньпин