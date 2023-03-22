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ГД приняла проекты об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств - РИА Новости, 22.03.2023
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16:12 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/lekarstva-1859814942.html
ГД приняла проекты об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств
ГД приняла проекты об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств - РИА Новости, 22.03.2023
ГД приняла проекты об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств
Госдума в среду приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, которыми предлагается убрать из закона формулировки о том, что ввоз в РФ... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:12
2023-03-22T16:12
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, которыми предлагается убрать из закона формулировки о том, что ввоз в РФ незарегистрированных лекарств, одобренных Всемирной организацией здравоохранения ВОЗ, не является уголовным или административным преступлением. Поправки вносятся в примечание к статье 6.33 КоАП и 238.1 УК РФ. Сейчас там указывается, что действие статей не распространяется на случаи сбыта и ввоза в РФ незарегистрированных лекарств, рекомендованных к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Таким образом действующая редакция КоАП и УК РФ не относит к нарушению закона возможность ввоза незарегистрированных лекарств, если они, в том числе, рекомендованы к применению ВОЗ. При этом, указывали разработчики, ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: "рекомендованные ВОЗ лекарственные средства". У ВОЗ есть лишь примерный перечень основных лекарственных средств, в котором содержатся международные непатентованные наименования без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю. Как указывают авторы, такая формулировка в существующем законодательстве "фактически декриминализирует ввоз в РФ и дальнейший сбыт незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена". Так, предлагается убрать ссылку на ВОЗ из статей УК и КоАП.
https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854720098.html
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россия, воз, здоровье - общество, госдума рф
Россия, ВОЗ, Здоровье - Общество, Госдума РФ
ГД приняла проекты об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств

Госдума приняла проекты об отмене декриминализации ввоза лекарств, одобренных ВОЗ

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, которыми предлагается убрать из закона формулировки о том, что ввоз в РФ незарегистрированных лекарств, одобренных Всемирной организацией здравоохранения ВОЗ, не является уголовным или административным преступлением.
Поправки вносятся в примечание к статье 6.33 КоАП и 238.1 УК РФ. Сейчас там указывается, что действие статей не распространяется на случаи сбыта и ввоза в РФ незарегистрированных лекарств, рекомендованных к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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Таким образом действующая редакция КоАП и УК РФ не относит к нарушению закона возможность ввоза незарегистрированных лекарств, если они, в том числе, рекомендованы к применению ВОЗ. При этом, указывали разработчики, ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: "рекомендованные ВОЗ лекарственные средства". У ВОЗ есть лишь примерный перечень основных лекарственных средств, в котором содержатся международные непатентованные наименования без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю.
Как указывают авторы, такая формулировка в существующем законодательстве "фактически декриминализирует ввоз в РФ и дальнейший сбыт незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена".
Так, предлагается убрать ссылку на ВОЗ из статей УК и КоАП.
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