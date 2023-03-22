https://ria.ru/20230322/lekarstva-1859814942.html
ГД приняла проекты об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств
ГД приняла проекты об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств - РИА Новости, 22.03.2023
ГД приняла проекты об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств
Госдума в среду приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, которыми предлагается убрать из закона формулировки о том, что ввоз в РФ... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:12
2023-03-22T16:12
2023-03-22T16:12
россия
воз
здоровье - общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, которыми предлагается убрать из закона формулировки о том, что ввоз в РФ незарегистрированных лекарств, одобренных Всемирной организацией здравоохранения ВОЗ, не является уголовным или административным преступлением. Поправки вносятся в примечание к статье 6.33 КоАП и 238.1 УК РФ. Сейчас там указывается, что действие статей не распространяется на случаи сбыта и ввоза в РФ незарегистрированных лекарств, рекомендованных к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Таким образом действующая редакция КоАП и УК РФ не относит к нарушению закона возможность ввоза незарегистрированных лекарств, если они, в том числе, рекомендованы к применению ВОЗ. При этом, указывали разработчики, ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: "рекомендованные ВОЗ лекарственные средства". У ВОЗ есть лишь примерный перечень основных лекарственных средств, в котором содержатся международные непатентованные наименования без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю. Как указывают авторы, такая формулировка в существующем законодательстве "фактически декриминализирует ввоз в РФ и дальнейший сбыт незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена". Так, предлагается убрать ссылку на ВОЗ из статей УК и КоАП.
https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854720098.html
https://ria.ru/20230124/putin-1847100958.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_f15f191ccb566dc328518e7abce40752.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воз, здоровье - общество, госдума рф
Россия, ВОЗ, Здоровье - Общество, Госдума РФ
ГД приняла проекты об отмене декриминализации ввоза одобренных ВОЗ лекарств
Госдума приняла проекты об отмене декриминализации ввоза лекарств, одобренных ВОЗ
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума в среду приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, которыми предлагается убрать из закона формулировки о том, что ввоз в РФ незарегистрированных лекарств, одобренных Всемирной организацией здравоохранения ВОЗ, не является уголовным или административным преступлением.
Поправки вносятся в примечание к статье 6.33 КоАП и 238.1 УК РФ. Сейчас там указывается, что действие статей не распространяется на случаи сбыта и ввоза в РФ незарегистрированных лекарств, рекомендованных к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ подтвердила качество российской вакцины от гриппа "Флю-М"
Таким образом действующая редакция КоАП и УК РФ не относит к нарушению закона возможность ввоза незарегистрированных лекарств, если они, в том числе, рекомендованы к применению ВОЗ. При этом, указывали разработчики, ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: "рекомендованные ВОЗ лекарственные средства". У ВОЗ есть лишь примерный перечень основных лекарственных средств, в котором содержатся международные непатентованные наименования без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю.
Как указывают авторы, такая формулировка в существующем законодательстве "фактически декриминализирует ввоз в РФ и дальнейший сбыт незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена".
Так, предлагается убрать ссылку на ВОЗ из статей УК и КоАП.
Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств