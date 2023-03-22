https://ria.ru/20230322/kupyura-1859686530.html
В Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр
В Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр - РИА Новости, 22.03.2023
В Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр
Масштабное производство фальшивых купюр по 5000 рублей разоблачили в Дагестане, в год там печаталось более миллиарда рублей, сообщает в среду ФСБ России. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:48
2023-03-22T09:48
2023-03-22T10:44
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Масштабное производство фальшивых купюр по 5000 рублей разоблачили в Дагестане, в год там печаталось более миллиарда рублей, сообщает в среду ФСБ России."Пресечена деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), специализирующегося на изготовлении и оптовой реализации поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей. <...> Членами сообщества на территории Левашинского района Республики Дагестан организовано законспирированное масштабное производство фальшивых денежных знаков", — говорится в релизе.В структуру группировки входили подразделения, ответственные за сбыт крупных партий поддельных банкнот в различных субъектах России."По оперативным данным, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил миллиард рублей", — отмечает спецслужба.Уточняется, что в ходе обысков были обнаружены более 20 миллионов поддельных рублей, составные элементы клише для изготовления российских рублей, матрица для изготовления долларов США и профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот. Кроме того, по одному из адресов обнаружены и изъяты более 300 патронов к автомату АК-74.Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что подпольная типография была оборудована в частном домовладении, там полицейские обнаружили печатный станок."Задержано <...> 11 фигурантов, которым предъявлены обвинения в совершении инкриминируемых преступлений и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в ФСБ.
https://ria.ru/20230322/moshennichestvo-1859684591.html
https://ria.ru/20230228/fsb-1854869090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания банды фальшивомонетчиков
Кадры задержания банды фальшивомонетчиков
2023-03-22T09:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, республика дагестан
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр
ФСБ: в Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр по пять тысяч рублей
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Масштабное производство фальшивых купюр по 5000 рублей разоблачили в Дагестане, в год там печаталось более миллиарда рублей, сообщает в среду ФСБ России.
"Пресечена деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), специализирующегося на изготовлении и оптовой реализации поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей. <...> Членами сообщества на территории Левашинского района Республики Дагестан
организовано законспирированное масштабное производство фальшивых денежных знаков", — говорится в релизе.
В структуру группировки входили подразделения, ответственные за сбыт крупных партий поддельных банкнот в различных субъектах России.
"По оперативным данным, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил миллиард рублей", — отмечает спецслужба.
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Уточняется, что в ходе обысков были обнаружены более 20 миллионов поддельных рублей, составные элементы клише для изготовления российских рублей, матрица для изготовления долларов США и профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот. Кроме того, по одному из адресов обнаружены и изъяты более 300 патронов к автомату АК-74.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что подпольная типография была оборудована в частном домовладении, там полицейские обнаружили печатный станок.
"Задержано <...> 11 фигурантов, которым предъявлены обвинения в совершении инкриминируемых преступлений и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в ФСБ.
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