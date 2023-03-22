https://ria.ru/20230322/kupyura-1859686530.html

В Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр

В Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр - РИА Новости, 22.03.2023

В Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр

Масштабное производство фальшивых купюр по 5000 рублей разоблачили в Дагестане, в год там печаталось более миллиарда рублей, сообщает в среду ФСБ России. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:48

2023-03-22T09:48

2023-03-22T10:44

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

происшествия

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859690900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67c01fe7099e55d1cf91d7252e797b43.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Масштабное производство фальшивых купюр по 5000 рублей разоблачили в Дагестане, в год там печаталось более миллиарда рублей, сообщает в среду ФСБ России."Пресечена деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), специализирующегося на изготовлении и оптовой реализации поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей. <...> Членами сообщества на территории Левашинского района Республики Дагестан организовано законспирированное масштабное производство фальшивых денежных знаков", — говорится в релизе.В структуру группировки входили подразделения, ответственные за сбыт крупных партий поддельных банкнот в различных субъектах России."По оперативным данным, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил миллиард рублей", — отмечает спецслужба.Уточняется, что в ходе обысков были обнаружены более 20 миллионов поддельных рублей, составные элементы клише для изготовления российских рублей, матрица для изготовления долларов США и профессиональные средства воспроизводства элементов защиты банкнот. Кроме того, по одному из адресов обнаружены и изъяты более 300 патронов к автомату АК-74.Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что подпольная типография была оборудована в частном домовладении, там полицейские обнаружили печатный станок."Задержано <...> 11 фигурантов, которым предъявлены обвинения в совершении инкриминируемых преступлений и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в ФСБ.

https://ria.ru/20230322/moshennichestvo-1859684591.html

https://ria.ru/20230228/fsb-1854869090.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания банды фальшивомонетчиков Кадры задержания банды фальшивомонетчиков 2023-03-22T09:48 true PT4M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, республика дагестан