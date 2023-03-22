https://ria.ru/20230322/gossovet-1860958853.html

Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время

Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время - РИА Новости, 27.03.2023

Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время

Высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-22T18:12

2023-03-22T18:12

2023-03-27T15:13

союзное государство

дмитрий мезенцев

россия

белоруссия

дмитрий песков

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_052c63194d2c743176949eff742f31bd.jpg

МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ", 22 мар – РИА Новости. Высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. "В скором времени (состоится – ред.)", - сказал Мезенцев, отвечая на вопрос о дате заседания. В феврале пресс-служба белорусского президента сообщала, что предварительно высший госсовет запланирован на апрель-май. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили торгово-экономическое взаимодействие и подготовку к большому госсовету Союзного государства, запланированному на апрель. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков также сообщал о подготовке заседания высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что оно пройдет в Москве.

https://ria.ru/20230322/godovschina-1860958119.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий мезенцев, россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, москва