https://ria.ru/20230322/gossovet-1860958853.html
Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время
Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время - РИА Новости, 27.03.2023
Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время
Высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-22T18:12
2023-03-22T18:12
2023-03-27T15:13
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владимир путин
москва
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ", 22 мар – РИА Новости. Высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. "В скором времени (состоится – ред.)", - сказал Мезенцев, отвечая на вопрос о дате заседания. В феврале пресс-служба белорусского президента сообщала, что предварительно высший госсовет запланирован на апрель-май. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили торгово-экономическое взаимодействие и подготовку к большому госсовету Союзного государства, запланированному на апрель. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков также сообщал о подготовке заседания высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что оно пройдет в Москве.
https://ria.ru/20230322/godovschina-1860958119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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