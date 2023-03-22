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Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время - РИА Новости, 27.03.2023
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Союзное государство
 
18:12 22.03.2023 (обновлено: 15:13 27.03.2023)
https://ria.ru/20230322/gossovet-1860958853.html
Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время
Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время - РИА Новости, 27.03.2023
Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время
Высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-22T18:12
2023-03-27T15:13
союзное государство
дмитрий мезенцев
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ", 22 мар – РИА Новости. Высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев. "В скором времени (состоится – ред.)", - сказал Мезенцев, отвечая на вопрос о дате заседания. В феврале пресс-служба белорусского президента сообщала, что предварительно высший госсовет запланирован на апрель-май. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили торгово-экономическое взаимодействие и подготовку к большому госсовету Союзного государства, запланированному на апрель. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков также сообщал о подготовке заседания высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что оно пройдет в Москве.
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дмитрий мезенцев, россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин, москва
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Москва

Мезенцев: высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ", 22 мар – РИА Новости. Высший госсовет Союзного государства состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.
"В скором времени (состоится – ред.)", - сказал Мезенцев, отвечая на вопрос о дате заседания.
В феврале пресс-служба белорусского президента сообщала, что предварительно высший госсовет запланирован на апрель-май. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили торгово-экономическое взаимодействие и подготовку к большому госсовету Союзного государства, запланированному на апрель. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков также сообщал о подготовке заседания высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что оно пройдет в Москве.
Белорусская ССР, мемориальный комплекс Хатынь, 1985 год, Кладбище деревень, символизирующее 186 невозрожденных белорусских деревень, сожженных немецкими оккупантами вместе с жителями - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Мезенцев: годовщина трагедии в Хатыни – повод задуматься о сегодняшнем дне
22 марта, 17:58
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевРоссияБелоруссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМосква
 
 
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