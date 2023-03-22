https://ria.ru/20230322/gazifikatsiya-1859780097.html

Переговоры России и КНР приблизили газификацию для красноярцев, заявил Усс

Переговоры России и КНР приблизили газификацию для красноярцев, заявил Усс - РИА Новости, 22.03.2023

Переговоры России и КНР приблизили газификацию для красноярцев, заявил Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня по проекту газопровода "Сила... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:14

2023-03-22T14:14

2023-03-22T14:14

экономика

россия

китай

красноярский край

александр усс

сила сибири — 2

си цзиньпин

владимир путин

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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня по проекту газопровода "Сила Сибири 2", возможно, продвинули еще на шаг принятие положительного решения по газификации Красноярского края, что позволит обеспечить газом почти 300 тысяч квартир и домовладений в 395 населенных пунктах региона. "Красноярский край стал на шаг ближе к газификации. На переговорах президента России и председателя КНР были согласованы параметры газопровода "Сила Сибири 2". Прорабатываются различные схемы реализации этого проекта. В случае трассировки через наш регион природным газом будет обеспечена значительная часть муниципальных образований края. Надеюсь, что решение примут в пользу красноярцев. Это придаст новый импульс развитию экономики, улучшит экологическую обстановку", - сообщил Усс у себя в Telegram-канале. В пресс-службе губернатора отметили, что край в последние пять лет активно участвовал в подготовке к газификации. Строительство газопровода может заметно преобразить экономику региона – создать новые производства и рабочие места, газифицировать объекты социальной сферы и жилой сектор. "По прогнозным оценкам, после завершения строительства "Силы Сибири 2" появится возможность подать природный газ в 395 населенных пунктов, газифицировать 289,5 тысячи квартир/домовладений", - говорится в сообщении. "Сила Сибири 2" – проектируемый магистральный газопровод, который планируют проложить между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Газопровод также должен пройти по территории Монголии.

https://ria.ru/20230322/kitay-1859745904.html

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

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экономика, россия, китай, красноярский край, александр усс, сила сибири — 2, си цзиньпин, владимир путин