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Переговоры России и КНР приблизили газификацию для красноярцев, заявил Усс - РИА Новости, 22.03.2023
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14:14 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/gazifikatsiya-1859780097.html
Переговоры России и КНР приблизили газификацию для красноярцев, заявил Усс
Переговоры России и КНР приблизили газификацию для красноярцев, заявил Усс - РИА Новости, 22.03.2023
Переговоры России и КНР приблизили газификацию для красноярцев, заявил Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня по проекту газопровода "Сила... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:14
2023-03-22T14:14
экономика
россия
китай
красноярский край
александр усс
сила сибири — 2
си цзиньпин
владимир путин
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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня по проекту газопровода "Сила Сибири 2", возможно, продвинули еще на шаг принятие положительного решения по газификации Красноярского края, что позволит обеспечить газом почти 300 тысяч квартир и домовладений в 395 населенных пунктах региона. "Красноярский край стал на шаг ближе к газификации. На переговорах президента России и председателя КНР были согласованы параметры газопровода "Сила Сибири 2". Прорабатываются различные схемы реализации этого проекта. В случае трассировки через наш регион природным газом будет обеспечена значительная часть муниципальных образований края. Надеюсь, что решение примут в пользу красноярцев. Это придаст новый импульс развитию экономики, улучшит экологическую обстановку", - сообщил Усс у себя в Telegram-канале. В пресс-службе губернатора отметили, что край в последние пять лет активно участвовал в подготовке к газификации. Строительство газопровода может заметно преобразить экономику региона – создать новые производства и рабочие места, газифицировать объекты социальной сферы и жилой сектор. "По прогнозным оценкам, после завершения строительства "Силы Сибири 2" появится возможность подать природный газ в 395 населенных пунктов, газифицировать 289,5 тысячи квартир/домовладений", - говорится в сообщении. "Сила Сибири 2" – проектируемый магистральный газопровод, который планируют проложить между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Газопровод также должен пройти по территории Монголии.
https://ria.ru/20230322/kitay-1859745904.html
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экономика, россия, китай, красноярский край, александр усс, сила сибири — 2, си цзиньпин, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Красноярский край, Александр Усс, Сила Сибири — 2, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Переговоры России и КНР приблизили газификацию для красноярцев, заявил Усс

Усс: газификация становится реальностью для красноярцев после переговоров России и КНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Усс
Александр Усс - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Усс. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 мар - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня по проекту газопровода "Сила Сибири 2", возможно, продвинули еще на шаг принятие положительного решения по газификации Красноярского края, что позволит обеспечить газом почти 300 тысяч квартир и домовладений в 395 населенных пунктах региона.
"Красноярский край стал на шаг ближе к газификации. На переговорах президента России и председателя КНР были согласованы параметры газопровода "Сила Сибири 2". Прорабатываются различные схемы реализации этого проекта. В случае трассировки через наш регион природным газом будет обеспечена значительная часть муниципальных образований края. Надеюсь, что решение примут в пользу красноярцев. Это придаст новый импульс развитию экономики, улучшит экологическую обстановку", - сообщил Усс у себя в Telegram-канале.
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В пресс-службе губернатора отметили, что край в последние пять лет активно участвовал в подготовке к газификации. Строительство газопровода может заметно преобразить экономику региона – создать новые производства и рабочие места, газифицировать объекты социальной сферы и жилой сектор.
"По прогнозным оценкам, после завершения строительства "Силы Сибири 2" появится возможность подать природный газ в 395 населенных пунктов, газифицировать 289,5 тысячи квартир/домовладений", - говорится в сообщении.
"Сила Сибири 2" – проектируемый магистральный газопровод, который планируют проложить между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Газопровод также должен пройти по территории Монголии.
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