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Буркина-Фасо назвала причину денонсирования военного договора с Парижем - РИА Новости, 22.03.2023
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10:18 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/dogovor-1859694528.html
Буркина-Фасо назвала причину денонсирования военного договора с Парижем
Буркина-Фасо назвала причину денонсирования военного договора с Парижем - РИА Новости, 22.03.2023
Буркина-Фасо назвала причину денонсирования военного договора с Парижем
Решение о денонсации договора о военной помощи с Францией власти Буркина-Фасо приняли в связи с отсутствием результатов в борьбе с терроризмом, заявил РИА... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:18
2023-03-22T10:18
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Решение о денонсации договора о военной помощи с Францией власти Буркина-Фасо приняли в связи с отсутствием результатов в борьбе с терроризмом, заявил РИА Новости председатель законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума. "Целью военного соглашения, которое мы подписали с Францией, было оказание поддержки армии Буркина-Фасо в рамках борьбы с терроризмом. Правительство решило его расторгнуть, потому что результат не оправдал ожиданий, так как терроризм продолжал распространяться в нашей стране", - сказал Бугума. По его словам, "французские военные в настоящее время практически выведены из Буркина-Фасо, а ее армия проводит реорганизацию и постепенно набирает силу в борьбе с терроризмом". Власти Буркина-Фасо ранее объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что денонсация договора вступит в силу через месяц после получения письменного уведомления. В конце января сообщалось, что французские военные в течение месяца покинут территорию Буркина-Фасо по официальному требованию властей страны. В прошлом году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе.
https://ria.ru/20230223/mid-1853926169.html
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в мире, буркина-фасо, франция, париж
В мире, Буркина-Фасо, Франция, Париж
Буркина-Фасо назвала причину денонсирования военного договора с Парижем

Парламент Буркина-Фасо денонсировал военный договор с Парижем из-за отсутствия результатов

© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Решение о денонсации договора о военной помощи с Францией власти Буркина-Фасо приняли в связи с отсутствием результатов в борьбе с терроризмом, заявил РИА Новости председатель законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума.
"Целью военного соглашения, которое мы подписали с Францией, было оказание поддержки армии Буркина-Фасо в рамках борьбы с терроризмом. Правительство решило его расторгнуть, потому что результат не оправдал ожиданий, так как терроризм продолжал распространяться в нашей стране", - сказал Бугума.
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По его словам, "французские военные в настоящее время практически выведены из Буркина-Фасо, а ее армия проводит реорганизацию и постепенно набирает силу в борьбе с терроризмом".
Власти Буркина-Фасо ранее объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что денонсация договора вступит в силу через месяц после получения письменного уведомления.
В конце января сообщалось, что французские военные в течение месяца покинут территорию Буркина-Фасо по официальному требованию властей страны.
В прошлом году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе.
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