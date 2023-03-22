https://ria.ru/20230322/boeviki-1859732868.html

СК выявил новые факты безжалостного отношения боевиков ВСУ к населению

СК выявил новые факты безжалостного отношения боевиков ВСУ к населению - РИА Новости, 22.03.2023

СК выявил новые факты безжалостного отношения боевиков ВСУ к населению

Задержанные украинские боевики признаются, что получали удовольствие от того, как под огнем мирные граждане выбегали из своих домов в поисках укрытия в ДНР,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:59

2023-03-22T11:59

2023-03-22T11:59

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Задержанные украинские боевики признаются, что получали удовольствие от того, как под огнем мирные граждане выбегали из своих домов в поисках укрытия в ДНР, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. "Следователи СК РФ выявляют все новые обстоятельства, демонстрирующие безжалостное отношение украинских националистов к гражданскому населению. Так, из показаний солдата Бойчука, производившего в июне 2022 года обстрел жилых домов в населенном пункте Николаевка, следует: "Я получал удовольствие, наблюдая за тем, как жители выбегают из жилищ и ищут укрытия…", - рассказали в ведомстве. Кроме того, в СК РФ сообщили, что одна из потерпевших рассказала о том, что ее брата расстрелял украинский боевик за сведения в паспорте о регистрации в Донецке. "На сегодняшний день установлена причастность к совершенному преступлению Миненко, который при задержании указал ложные анкетные данные, желая скрыть свою принадлежность к полку "Азов"*. В настоящее время он привлечен к уголовной ответственности, расследование уголовного дела планируется к окончанию", - добавили в СК РФ. В ведомстве также сообщили о заочном предъявлении обвинения первому заместителю начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Колеснику, замначальника генштаба армии Украины Локоте, замкомандующего Сухопутными войсками Украины Грищенко. "За время пребывания в указанных должностях в периоды с 2016 года в результате их командования боевыми действиями на территории Донбасса погибли более 500 мирных жителей, ранения получили порядка тысячи человек. В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - подчеркнули в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230209/video-1850821007.html

https://ria.ru/20230301/ukraina-1855195735.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), россия, украина