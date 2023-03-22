Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
Блогер и предпринимательница Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Создатель "Марафона желаний", предпринимательница и блогер Елена Блиновская опровергла слухи о проверках полиции в интервью "Пятому каналу".
Ранее в Сети появилась информация о том, что МВД якобы проверяет "королеву марафонов" на фоне негативных отзывов участниц, которые заявили, что их "обманули".
По словам Елены, "никаких проверок нет".
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"У меня все хорошо. Все схватились за какую-то непонятную новость без оснований и начинают ее распространять. Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз, и мы каждый раз разворачивали их с полностью предоставленными документами. Они ничего нам не могли сказать", – пожаловалась бизнесвумен.
Она также заверила, что у нее нет проблем с законом.
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"Простите, я плачу НДС. Поэтому о каких схемах может идти речь?" – заключила Блиновская.
По словам предпринимательницы, налоговая уже давно проверяет блогеров. Так, в начале марта стало известно о том, что на блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США. Таким образом, они "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Через несколько дней СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной. Тоже за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.