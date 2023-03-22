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Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции - РИА Новости, 22.03.2023
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Шоубиз
 
16:30 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/blinovskaya-1859808951.html
Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции - РИА Новости, 22.03.2023
Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
Создатель "Марафона желаний", предпринимательница и блогер Елена Блиновская опровергла слухи о проверках полиции в интервью "Пятому каналу". РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:30
2023-03-22T16:30
шоубиз
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шоу-бизнес
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происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Создатель "Марафона желаний", предпринимательница и блогер Елена Блиновская опровергла слухи о проверках полиции в интервью "Пятому каналу". Ранее в Сети появилась информация о том, что МВД якобы проверяет "королеву марафонов" на фоне негативных отзывов участниц, которые заявили, что их "обманули". По словам Елены, "никаких проверок нет".Она также заверила, что у нее нет проблем с законом. По словам предпринимательницы, налоговая уже давно проверяет блогеров. Так, в начале марта стало известно о том, что на блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США. Таким образом, они "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Через несколько дней СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной. Тоже за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859470917.html
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знаменитости, шоу-бизнес, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции

Блогер и предпринимательница Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Создатель "Марафона желаний", предпринимательница и блогер Елена Блиновская опровергла слухи о проверках полиции в интервью "Пятому каналу".
Ранее в Сети появилась информация о том, что МВД якобы проверяет "королеву марафонов" на фоне негативных отзывов участниц, которые заявили, что их "обманули".
По словам Елены, "никаких проверок нет".
«
"У меня все хорошо. Все схватились за какую-то непонятную новость без оснований и начинают ее распространять. Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз, и мы каждый раз разворачивали их с полностью предоставленными документами. Они ничего нам не могли сказать", – пожаловалась бизнесвумен.
Она также заверила, что у нее нет проблем с законом.
«

"Простите, я плачу НДС. Поэтому о каких схемах может идти речь?" – заключила Блиновская.

По словам предпринимательницы, налоговая уже давно проверяет блогеров. Так, в начале марта стало известно о том, что на блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США. Таким образом, они "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Через несколько дней СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной. Тоже за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
СК показал квартиру блогерши Александры Митрошиной
21 марта, 14:09
 
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