https://ria.ru/20230322/blinovskaya-1859808951.html

Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции

Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции - РИА Новости, 22.03.2023

Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции

Создатель "Марафона желаний", предпринимательница и блогер Елена Блиновская опровергла слухи о проверках полиции в интервью "Пятому каналу". РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:30

2023-03-22T16:30

2023-03-22T16:30

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747387275_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_627b3c716a009f0225cd2c0dcc087055.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Создатель "Марафона желаний", предпринимательница и блогер Елена Блиновская опровергла слухи о проверках полиции в интервью "Пятому каналу". Ранее в Сети появилась информация о том, что МВД якобы проверяет "королеву марафонов" на фоне негативных отзывов участниц, которые заявили, что их "обманули". По словам Елены, "никаких проверок нет".Она также заверила, что у нее нет проблем с законом. По словам предпринимательницы, налоговая уже давно проверяет блогеров. Так, в начале марта стало известно о том, что на блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США. Таким образом, они "замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Через несколько дней СК возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной. Тоже за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859470917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес, следственный комитет россии (ск рф), происшествия