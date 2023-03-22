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Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023
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13:55 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/bezopasnost-1859775125.html
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу
Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, важную роль в поддержании стабильности в регионе играют войска Восточного военного округа... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:55
2023-03-22T13:55
безопасность
дальний восток
россия
сергей шойгу
су-57
тор (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, важную роль в поддержании стабильности в регионе играют войска Восточного военного округа (ВВО), заявил в среду на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. "Что касается Восточного военного округа, военно-политическая обстановка в границах его ответственности остается сложной. Войска Восточного военного округа играют важную роль в поддержании стабильности в границах своей ответственности и активно участвуют в развитии военного сотрудничества с дружественными странами", - сказал Шойгу. Он напомнил, что только в прошлом году проведено три совместных международных военных учения – "Селенга", "Ларос" и "Морское взаимодействие"."Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа. В прошлом году он получил около четырехсот единиц современных и модернизированных образцов техники. Среди них – атомный подводный крейсер, самолеты Су-57, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и береговой ракетный комплекс "Бал", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859772508.html
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безопасность, дальний восток, россия, сергей шойгу, су-57, тор (зенитный ракетный комплекс)
Безопасность, Дальний Восток, Россия, Сергей Шойгу, Су-57, Тор (зенитный ракетный комплекс)
Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: стабильность на Дальнем Востоке поддерживают войска ВВО

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, важную роль в поддержании стабильности в регионе играют войска Восточного военного округа (ВВО), заявил в среду на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.
"Что касается Восточного военного округа, военно-политическая обстановка в границах его ответственности остается сложной. Войска Восточного военного округа играют важную роль в поддержании стабильности в границах своей ответственности и активно участвуют в развитии военного сотрудничества с дружественными странами", - сказал Шойгу.
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Он напомнил, что только в прошлом году проведено три совместных международных военных учения – "Селенга", "Ларос" и "Морское взаимодействие".
"Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа. В прошлом году он получил около четырехсот единиц современных и модернизированных образцов техники. Среди них – атомный подводный крейсер, самолеты Су-57, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и береговой ракетный комплекс "Бал", - сказал Шойгу.
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БезопасностьДальний ВостокРоссияСергей ШойгуСу-57Тор (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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