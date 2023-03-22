https://ria.ru/20230322/bezopasnost-1859775125.html

Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу

Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.03.2023

Обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, заявил Шойгу

Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, важную роль в поддержании стабильности в регионе играют войска Восточного военного округа... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:55

2023-03-22T13:55

2023-03-22T13:55

безопасность

дальний восток

россия

сергей шойгу

су-57

тор (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке остается сложной, важную роль в поддержании стабильности в регионе играют войска Восточного военного округа (ВВО), заявил в среду на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. "Что касается Восточного военного округа, военно-политическая обстановка в границах его ответственности остается сложной. Войска Восточного военного округа играют важную роль в поддержании стабильности в границах своей ответственности и активно участвуют в развитии военного сотрудничества с дружественными странами", - сказал Шойгу. Он напомнил, что только в прошлом году проведено три совместных международных военных учения – "Селенга", "Ларос" и "Морское взаимодействие"."Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа. В прошлом году он получил около четырехсот единиц современных и модернизированных образцов техники. Среди них – атомный подводный крейсер, самолеты Су-57, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и береговой ракетный комплекс "Бал", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859772508.html

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дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, дальний восток, россия, сергей шойгу, су-57, тор (зенитный ракетный комплекс)