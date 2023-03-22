https://ria.ru/20230322/bezopasnost-1859690473.html
Россия призывает США не испытывать терпение Москвы, заявил Рябков
Россия призывает США не испытывать терпение Москвы, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2023
Россия призывает США не испытывать терпение Москвы, заявил Рябков
США, намереваясь продолжать полеты беспилотников над Черным морем, напрашиваются на контрмеры России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:04
2023-03-22T10:04
2023-03-22T11:38
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сергей рябков
черное море
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США, намереваясь продолжать полеты беспилотников над Черным морем, напрашиваются на контрмеры России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.Он указал, что потерпевший крушение на прошлой неделе американский дрон находился в зоне, где Москва ввела особый режим из-за спецоперации на Украине. И этот факт важнее "глубин, на которых находятся обломки беспилотника", подчеркнул дипломат.Замглавы МИД подчеркнул, что в любом случае безопасность России будет полностью обеспечена всеми имеющимися в распоряжении Москвы средствами."Никакие американские беспилотники — разведывательные, ударные, стратегические, какие угодно — эту нашу решимость не могут поколебать", — добавил Рябков.Как сообщили в российском оборонном ведомстве, инцидент с американским беспилотником произошел утром 16 марта в районе Крыма. Дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного для проведения спецоперации. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил ПВО.БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Американские власти, в свою очередь, утверждают, что дрон упал после того, как его винт "протаранил российский истребитель".Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил дипломат, их заявления расходятся с делом.
https://ria.ru/20230322/vizit-1859687538.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, москва, сергей рябков, черное море
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Черное море
Россия призывает США не испытывать терпение Москвы, заявил Рябков
Рябков: США нарываются на ответ, намереваясь продолжить полеты БПЛА в Черном море
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США, намереваясь продолжать полеты беспилотников над Черным морем, напрашиваются на контрмеры России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Он указал, что потерпевший крушение на прошлой неделе американский дрон находился в зоне, где Москва
ввела особый режим из-за спецоперации на Украине
. И этот факт важнее "глубин, на которых находятся обломки беспилотника", подчеркнул дипломат.
«
"Американцы демонстративно, цинично, явно, в публичной форме отрицают правомерность таких шагов (введения временного режима использования воздушного пространства. — Прим. ред.), заявляют о намерении продолжать свои подобного рода мероприятия. <...> Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение", — сказал Рябков
.
Замглавы МИД подчеркнул, что в любом случае безопасность России будет полностью обеспечена всеми имеющимися в распоряжении Москвы средствами.
"Никакие американские беспилотники — разведывательные, ударные, стратегические, какие угодно — эту нашу решимость не могут поколебать", — добавил Рябков.
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, инцидент с американским беспилотником произошел утром 16 марта в районе Крыма. Дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного для проведения спецоперации. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил ПВО.
БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские самолеты не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
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Американские власти, в свою очередь, утверждают, что дрон упал после того, как его винт "протаранил российский истребитель".
Как заявил глава МИД Сергей Лавров
, Вашингтон
не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США
выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил дипломат, их заявления расходятся с делом.
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