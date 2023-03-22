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Постпред Белоруссии ответила в ООН на доклад о выборах в своей стране - РИА Новости, 22.03.2023
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18:08 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/belorussiya-1859866538.html
Постпред Белоруссии ответила в ООН на доклад о выборах в своей стране
Постпред Белоруссии ответила в ООН на доклад о выборах в своей стране - РИА Новости, 22.03.2023
Постпред Белоруссии ответила в ООН на доклад о выборах в своей стране
Белоруссия живет и развивается вопреки давлению и истерии, нагнетаемой рядом западных стран, а также лживым докладам о стране, заявила в среду постоянный... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:08
2023-03-22T18:08
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МИНСК, 22 мар - РИА Новости. Белоруссия живет и развивается вопреки давлению и истерии, нагнетаемой рядом западных стран, а также лживым докладам о стране, заявила в среду постоянный представитель республики при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская. Дипломат выступила в ответ на представленный на сессии Совета по правам человека (СПЧ) доклад в контексте президентских выборов в Белоруссии 2020 года. "Беларусь живет и развивается вопреки давлению и истерии, нагнетаемой рядом западных стран и так называемой "экспертизой УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека – ред.)", который год формирующей лживые доклады о моей стране, один из которых представлен сегодня", - подчеркнула Бельская. Представитель официального Минска заявила, что и авторы таких докладов, и инициаторы антибелорусских резолюций в СПЧ унижают белорусский народ, пытаясь отождествить всю нацию с несколькими маргинальными НПО и парой сотен якобы оппозиционеров, трусливо сбежавших из страны после неудачной попытки цветной революции в 2020 году. "Эти люди, пытавшиеся незаконно захватить власть в Беларуси, - "бизнесмены от демократии и прав человека". Сегодня, как и в 2020-м, их деятельность по дискредитации и подрыву белорусского государства, оплачивают и направляют западные спонсоры", - отметила дипломат. Бельская начала свое выступление с приглашения посетить Белоруссию. "Вы увидите спокойные и ухоженные города и деревни Беларуси, мирную созидательную жизнь ее граждан. Поговорите с рабочими на заводах и тружениками на селе, врачами, педагогами, студентами, артистами и спортсменами. Просто с людьми на улицах. Это будет правдивая информация", - посоветовала постпред Белоруссии.
https://ria.ru/20230321/peregovory-1859519369.html
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в мире, белоруссия, минск, оон, женева (город)
В мире, Белоруссия, Минск, ООН, Женева (город)
Постпред Белоруссии ответила в ООН на доклад о выборах в своей стране

Постпред Бельская: Белоруссия живет и развивается вопреки давлению, истерии и лжи Запада

© Фото : Министерство иностранных дел Республики БеларусьПостоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская
Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская
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МИНСК, 22 мар - РИА Новости. Белоруссия живет и развивается вопреки давлению и истерии, нагнетаемой рядом западных стран, а также лживым докладам о стране, заявила в среду постоянный представитель республики при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская.
Дипломат выступила в ответ на представленный на сессии Совета по правам человека (СПЧ) доклад в контексте президентских выборов в Белоруссии 2020 года.
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"Беларусь живет и развивается вопреки давлению и истерии, нагнетаемой рядом западных стран и так называемой "экспертизой УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека – ред.)", который год формирующей лживые доклады о моей стране, один из которых представлен сегодня", - подчеркнула Бельская.
Представитель официального Минска заявила, что и авторы таких докладов, и инициаторы антибелорусских резолюций в СПЧ унижают белорусский народ, пытаясь отождествить всю нацию с несколькими маргинальными НПО и парой сотен якобы оппозиционеров, трусливо сбежавших из страны после неудачной попытки цветной революции в 2020 году.
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"Эти люди, пытавшиеся незаконно захватить власть в Беларуси, - "бизнесмены от демократии и прав человека". Сегодня, как и в 2020-м, их деятельность по дискредитации и подрыву белорусского государства, оплачивают и направляют западные спонсоры", - отметила дипломат.
Бельская начала свое выступление с приглашения посетить Белоруссию. "Вы увидите спокойные и ухоженные города и деревни Беларуси, мирную созидательную жизнь ее граждан. Поговорите с рабочими на заводах и тружениками на селе, врачами, педагогами, студентами, артистами и спортсменами. Просто с людьми на улицах. Это будет правдивая информация", - посоветовала постпред Белоруссии.
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