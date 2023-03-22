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Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
14:39 22.03.2023 (обновлено: 15:01 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/aviabilety-1859750426.html
Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты
Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты - РИА Новости, 22.03.2023
Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты
Общероссийское объединение пассажиров предложило продлить срок действия ваучеров, которые выдавались после массовой отмены рейсов в пандемию, либо предоставить... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:39
2023-03-22T15:01
туризм
туризм
новости - туризм
виталий савельев
россия
авиабилеты
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров предложило продлить срок действия ваучеров, которые выдавались после массовой отмены рейсов в пандемию, либо предоставить авиакомпаниям средства для возврата денег клиентам, следует из письма организации в адрес главы Минтранса РФ Виталия Савельева. Копия имеется в распоряжении РИА Новости. В письме говорится, что пассажиры не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут совершить с ним покупку билетов, так как срок действия документа — три года — истекает. По закону перевозчики должны вернуть деньги. При этом, отмечает организация, у авиакомпаний на текущий период нет средств для выплат по всем билетам. "В этой связи будет целесообразным предусмотреть альтернативный механизм решения ситуации с ваучерами на выбор пассажира", — говорится в письме. Для возврата желающим денежных средств за неиспользованный ваучер, авиапредприятиям потребуется адресная госпомощь. Либо нужно продлить срок действия обязательств перевозчика, но тогда необходимо внести коррективы в постановление правительства. Ваучеры выдавали взамен неиспользованных авиабилетов во время отмен рейсов из-за пандемии коронавируса. Ими можно было совершить покупку нового билета, напоминает организация.
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туризм, новости - туризм, виталий савельев, россия, авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Виталий Савельев, Россия, Авиабилеты
Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты

Авиапассажиры предлагают продлить действие выданных в пандемию ваучеров на авиабилеты

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров предложило продлить срок действия ваучеров, которые выдавались после массовой отмены рейсов в пандемию, либо предоставить авиакомпаниям средства для возврата денег клиентам, следует из письма организации в адрес главы Минтранса РФ Виталия Савельева. Копия имеется в распоряжении РИА Новости.
В письме говорится, что пассажиры не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут совершить с ним покупку билетов, так как срок действия документа — три года — истекает. По закону перевозчики должны вернуть деньги. При этом, отмечает организация, у авиакомпаний на текущий период нет средств для выплат по всем билетам.
"В этой связи будет целесообразным предусмотреть альтернативный механизм решения ситуации с ваучерами на выбор пассажира", — говорится в письме. Для возврата желающим денежных средств за неиспользованный ваучер, авиапредприятиям потребуется адресная госпомощь. Либо нужно продлить срок действия обязательств перевозчика, но тогда необходимо внести коррективы в постановление правительства.
Ваучеры выдавали взамен неиспользованных авиабилетов во время отмен рейсов из-за пандемии коронавируса. Ими можно было совершить покупку нового билета, напоминает организация.
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