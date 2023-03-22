https://ria.ru/20230322/aviabilety-1859750426.html
Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты
Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты - РИА Новости, 22.03.2023
Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты
Общероссийское объединение пассажиров предложило продлить срок действия ваучеров, которые выдавались после массовой отмены рейсов в пандемию, либо предоставить... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:39
2023-03-22T14:39
2023-03-22T15:01
туризм
туризм
новости - туризм
виталий савельев
россия
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров предложило продлить срок действия ваучеров, которые выдавались после массовой отмены рейсов в пандемию, либо предоставить авиакомпаниям средства для возврата денег клиентам, следует из письма организации в адрес главы Минтранса РФ Виталия Савельева. Копия имеется в распоряжении РИА Новости. В письме говорится, что пассажиры не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут совершить с ним покупку билетов, так как срок действия документа — три года — истекает. По закону перевозчики должны вернуть деньги. При этом, отмечает организация, у авиакомпаний на текущий период нет средств для выплат по всем билетам. "В этой связи будет целесообразным предусмотреть альтернативный механизм решения ситуации с ваучерами на выбор пассажира", — говорится в письме. Для возврата желающим денежных средств за неиспользованный ваучер, авиапредприятиям потребуется адресная госпомощь. Либо нужно продлить срок действия обязательств перевозчика, но тогда необходимо внести коррективы в постановление правительства. Ваучеры выдавали взамен неиспользованных авиабилетов во время отмен рейсов из-за пандемии коронавируса. Ими можно было совершить покупку нового билета, напоминает организация.
https://ria.ru/20230314/livan-1857611969.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_302:0:5123:3616_1920x0_80_0_0_356e401436ff5cb7f11cb0bccf0449af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, виталий савельев, россия, авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Виталий Савельев, Россия, Авиабилеты
Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты
Авиапассажиры предлагают продлить действие выданных в пандемию ваучеров на авиабилеты
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров предложило продлить срок действия ваучеров, которые выдавались после массовой отмены рейсов в пандемию, либо предоставить авиакомпаниям средства для возврата денег клиентам, следует из письма организации в адрес главы Минтранса РФ Виталия Савельева. Копия имеется в распоряжении РИА Новости.
В письме говорится, что пассажиры не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут совершить с ним покупку билетов, так как срок действия документа — три года — истекает. По закону перевозчики должны вернуть деньги. При этом, отмечает организация, у авиакомпаний на текущий период нет средств для выплат по всем билетам.
"В этой связи будет целесообразным предусмотреть альтернативный механизм решения ситуации с ваучерами на выбор пассажира", — говорится в письме. Для возврата желающим денежных средств за неиспользованный ваучер, авиапредприятиям потребуется адресная госпомощь. Либо нужно продлить срок действия обязательств перевозчика, но тогда необходимо внести коррективы в постановление правительства.
Ваучеры выдавали взамен неиспользованных авиабилетов во время отмен рейсов из-за пандемии коронавируса. Ими можно было совершить покупку нового билета, напоминает организация.
Восток без строгих правил. Что нужно знать об отдыхе в Ливане