https://ria.ru/20230322/aviabilety-1859750426.html

Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты

Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты - РИА Новости, 22.03.2023

Объединение пассажиров предложило продлить "ковидные" ваучеры на авиабилеты

Общероссийское объединение пассажиров предложило продлить срок действия ваучеров, которые выдавались после массовой отмены рейсов в пандемию, либо предоставить... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:39

2023-03-22T14:39

2023-03-22T15:01

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров предложило продлить срок действия ваучеров, которые выдавались после массовой отмены рейсов в пандемию, либо предоставить авиакомпаниям средства для возврата денег клиентам, следует из письма организации в адрес главы Минтранса РФ Виталия Савельева. Копия имеется в распоряжении РИА Новости. В письме говорится, что пассажиры не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут совершить с ним покупку билетов, так как срок действия документа — три года — истекает. По закону перевозчики должны вернуть деньги. При этом, отмечает организация, у авиакомпаний на текущий период нет средств для выплат по всем билетам. "В этой связи будет целесообразным предусмотреть альтернативный механизм решения ситуации с ваучерами на выбор пассажира", — говорится в письме. Для возврата желающим денежных средств за неиспользованный ваучер, авиапредприятиям потребуется адресная госпомощь. Либо нужно продлить срок действия обязательств перевозчика, но тогда необходимо внести коррективы в постановление правительства. Ваучеры выдавали взамен неиспользованных авиабилетов во время отмен рейсов из-за пандемии коронавируса. Ими можно было совершить покупку нового билета, напоминает организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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