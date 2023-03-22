https://ria.ru/20230322/antibiotiki-1859807639.html

В Швейцарии рекомендовали нормировать продажу определенных антибиотиков

В Швейцарии рекомендовали нормировать продажу определенных антибиотиков - РИА Новости, 22.03.2023

В Швейцарии рекомендовали нормировать продажу определенных антибиотиков

Правительство Швейцарии рекомендует аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:49

2023-03-22T15:49

2023-03-22T15:49

швейцария

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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Правительство Швейцарии рекомендует аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за нехватки, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Правительство уточняет, что эта рекомендация носит ограниченный срок действия и закончится, когда ситуация с поставками стабилизируется. Список соответствующих лекарств, опубликованный Федеральным управлением по экономическим поставкам страны (OFAE), состоит из семи препаратов: амоксициллин, цефуроксим, левофлоксацин, морфин, гидроморфон, оксикодон и производные. Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.

https://ria.ru/20230130/antibiotiki-1848414009.html

швейцария

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швейцария