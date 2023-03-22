https://ria.ru/20230322/antibiotiki-1859807639.html
В Швейцарии рекомендовали нормировать продажу определенных антибиотиков
В Швейцарии рекомендовали нормировать продажу определенных антибиотиков - РИА Новости, 22.03.2023
В Швейцарии рекомендовали нормировать продажу определенных антибиотиков
Правительство Швейцарии рекомендует аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:49
2023-03-22T15:49
2023-03-22T15:49
швейцария
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ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости. Правительство Швейцарии рекомендует аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за нехватки, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Правительство уточняет, что эта рекомендация носит ограниченный срок действия и закончится, когда ситуация с поставками стабилизируется. Список соответствующих лекарств, опубликованный Федеральным управлением по экономическим поставкам страны (OFAE), состоит из семи препаратов: амоксициллин, цефуроксим, левофлоксацин, морфин, гидроморфон, оксикодон и производные. Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.
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швейцария
В Швейцарии рекомендовали нормировать продажу определенных антибиотиков
В Швейцарии из-за нехватки определенных антибиотиков рекомендовали нормировать их продажу
ЖЕНЕВА, 22 мар – РИА Новости.
Правительство Швейцарии рекомендует аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за нехватки, говорится в опубликованном заявлении
на сайте Федерального совета страны.
«
"Целевая группа по нехватке лекарств рекомендует аптекам и медицинским учреждениям чаще назначать и продавать лекарства в необходимых количествах. Эта рекомендация применяется с четверга, 23 марта 2023 года, для некоторых лекарств, испытывающих острую нехватку", - сказано в документе.
Правительство уточняет, что эта рекомендация носит ограниченный срок действия и закончится, когда ситуация с поставками стабилизируется.
Список соответствующих лекарств, опубликованный Федеральным управлением по экономическим поставкам страны (OFAE), состоит из семи препаратов: амоксициллин, цефуроксим, левофлоксацин, морфин, гидроморфон, оксикодон и производные.
Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.
Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков, пишут СМИ