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Российские силы на Херсонском направлении уничтожили 40 украинских военных
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили 40 украинских военных - РИА Новости, 21.03.2023
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили 40 украинских военных
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении более 40 украинских военных, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:10
2023-03-21T14:10
2023-03-21T14:10
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении более 40 украинских военных, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Безопасность
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили 40 украинских военных
Минобороны: российские силы на Херсонском направлении уничтожили более 40 военных ВСУ