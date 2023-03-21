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Российские силы на Херсонском направлении уничтожили 40 украинских военных - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859471058.html
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили 40 украинских военных
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили 40 украинских военных - РИА Новости, 21.03.2023
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили 40 украинских военных
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении более 40 украинских военных, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:10
2023-03-21T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении более 40 украинских военных, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Безопасность
Российские силы на Херсонском направлении уничтожили 40 украинских военных

Минобороны: российские силы на Херсонском направлении уничтожили более 40 военных ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении более 40 украинских военных, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2023
20 марта, 17:23
 
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