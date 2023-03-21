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Овчинский: столичные компании показали свои разработки на выставке Cabex - РИА Новости, 21.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:40 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/razrabotki-1859481513.html
Овчинский: столичные компании показали свои разработки на выставке Cabex
Овчинский: столичные компании показали свои разработки на выставке Cabex - РИА Новости, 21.03.2023
Овчинский: столичные компании показали свои разработки на выставке Cabex
Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:40
2023-03-21T14:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
технологии
москва
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Московские предприятия активно демонстрируют свои изделия, разработки и технологии на профильных мероприятиях, что позволяет налаживать контакты с новыми партнерами и наращивать производство. Например, в рамках международной выставки Cabex столичный завод "Спецкабель" представил новые изделия для передачи оптического сигнала, а также сверхгибкие кабели. Только в прошлом году ассортимент завода пополнился шестью высокотехнологичными разработками", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Как отметил генеральный директор предприятия "Спецкабель" Андрей Лобанов, за последние годы отечественные производители заметно расширили ассортимент продукции.Также московские предприятия в ходе выставки представили кабели для космических аппаратов, судовые кабели, изделия для противопожарных систем.Входящая в группу "Москабельмет" компания "МосИТЛаб" показала цифровые разработки и ПО, используемые в том числе в кабельной отрасли. Так, предприятия группы "Москабельмет" с помощью искусственного интеллекта создали обновленную версию зарядной станции для электромобилей. В свою очередь, группа "Полипластик" показала полимерные трубы для прокладки электрических кабелей и волоконно-оптических линий связи, а также новинку – трубы с функцией определения места повреждения кабеля, уточняется в сообщении.
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владислав овчинский, технологии, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Технологии, Москва

Овчинский: столичные компании показали свои разработки на выставке Cabex

© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023
Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Московские предприятия активно демонстрируют свои изделия, разработки и технологии на профильных мероприятиях, что позволяет налаживать контакты с новыми партнерами и наращивать производство. Например, в рамках международной выставки Cabex столичный завод "Спецкабель" представил новые изделия для передачи оптического сигнала, а также сверхгибкие кабели. Только в прошлом году ассортимент завода пополнился шестью высокотехнологичными разработками", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023
Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023
Как отметил генеральный директор предприятия "Спецкабель" Андрей Лобанов, за последние годы отечественные производители заметно расширили ассортимент продукции.
«
"Кабельные заводы тоже преуспели по части импортозамещения и быстро заняли ниши, освободившиеся после ухода зарубежных производителей. Сейчас они готовы полностью обеспечивать страну качественными изделиями", - заверил гендиректор "Спецкабеля".
© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023
Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023
Также московские предприятия в ходе выставки представили кабели для космических аппаратов, судовые кабели, изделия для противопожарных систем.
© Фото : Пресс-служба ДИППМосковские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023
Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023
Входящая в группу "Москабельмет" компания "МосИТЛаб" показала цифровые разработки и ПО, используемые в том числе в кабельной отрасли. Так, предприятия группы "Москабельмет" с помощью искусственного интеллекта создали обновленную версию зарядной станции для электромобилей. В свою очередь, группа "Полипластик" показала полимерные трубы для прокладки электрических кабелей и волоконно-оптических линий связи, а также новинку – трубы с функцией определения места повреждения кабеля, уточняется в сообщении.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Овчинский: столичный создатель фотополимеров увеличил выпуск почти на 70%
17 марта, 08:07
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийТехнологииМосква
 
 
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