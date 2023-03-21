https://ria.ru/20230321/razrabotki-1859481513.html

Овчинский: столичные компании показали свои разработки на выставке Cabex

Овчинский: столичные компании показали свои разработки на выставке Cabex - РИА Новости, 21.03.2023

Овчинский: столичные компании показали свои разработки на выставке Cabex

Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:40

2023-03-21T14:40

2023-03-21T14:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

технологии

москва

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московские производители кабельно-проводниковой продукции представили изделия собственной разработки на международной специализированной выставке Cabex 2023, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Московские предприятия активно демонстрируют свои изделия, разработки и технологии на профильных мероприятиях, что позволяет налаживать контакты с новыми партнерами и наращивать производство. Например, в рамках международной выставки Cabex столичный завод "Спецкабель" представил новые изделия для передачи оптического сигнала, а также сверхгибкие кабели. Только в прошлом году ассортимент завода пополнился шестью высокотехнологичными разработками", – отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Как отметил генеральный директор предприятия "Спецкабель" Андрей Лобанов, за последние годы отечественные производители заметно расширили ассортимент продукции.Также московские предприятия в ходе выставки представили кабели для космических аппаратов, судовые кабели, изделия для противопожарных систем.Входящая в группу "Москабельмет" компания "МосИТЛаб" показала цифровые разработки и ПО, используемые в том числе в кабельной отрасли. Так, предприятия группы "Москабельмет" с помощью искусственного интеллекта создали обновленную версию зарядной станции для электромобилей. В свою очередь, группа "Полипластик" показала полимерные трубы для прокладки электрических кабелей и волоконно-оптических линий связи, а также новинку – трубы с функцией определения места повреждения кабеля, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230317/fotopolimery-1858479843.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, технологии, москва