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МИД Китая: отношения с Москвой не представляют угрозы для третьих сторон - РИА Новости, 21.03.2023
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20:57 21.03.2023 (обновлено: 21:18 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/otnosheniya-1859621234.html
МИД Китая: отношения с Москвой не представляют угрозы для третьих сторон
МИД Китая: отношения с Москвой не представляют угрозы для третьих сторон - РИА Новости, 21.03.2023
МИД Китая: отношения с Москвой не представляют угрозы для третьих сторон
Отношения РФ и Китая не представляют угрозы для третьих стран, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:57
2023-03-21T21:18
китай
москва
россия
в мире
цинь ган
павел зарубин
пекин
вгтрк
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения РФ и Китая не представляют угрозы для третьих стран, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.По его словам, Пекин и Москва расценивают отношения как "силу, которая принесет глобальные мир и стабильность"."Наши отношения не представляют угрозу для какой-либо третьей стороны, не представляют угрозу конфронтации для кого-либо", - сказал глава МИД Китая в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину.
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китай, москва, россия, в мире, цинь ган, павел зарубин, пекин, вгтрк
Китай, Москва, Россия, В мире, Цинь Ган, Павел Зарубин, Пекин, ВГТРК
МИД Китая: отношения с Москвой не представляют угрозы для третьих сторон

Глава МИД Ван И: отношения Москвы и Китая не представляют угрозы для третьих стран

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения РФ и Китая не представляют угрозы для третьих стран, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
По его словам, Пекин и Москва расценивают отношения как "силу, которая принесет глобальные мир и стабильность".
"Наши отношения не представляют угрозу для какой-либо третьей стороны, не представляют угрозу конфронтации для кого-либо", - сказал глава МИД Китая в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
Вчера, 08:00
 
КитайМоскваРоссияВ миреЦинь ГанПавел ЗарубинПекинВГТРК
 
 
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