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МИД Китая: отношения с Москвой не представляют угрозы для третьих сторон

МИД Китая: отношения с Москвой не представляют угрозы для третьих сторон - РИА Новости, 21.03.2023

МИД Китая: отношения с Москвой не представляют угрозы для третьих сторон

Отношения РФ и Китая не представляют угрозы для третьих стран, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:57

2023-03-21T20:57

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китай

москва

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Отношения РФ и Китая не представляют угрозы для третьих стран, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.По его словам, Пекин и Москва расценивают отношения как "силу, которая принесет глобальные мир и стабильность"."Наши отношения не представляют угрозу для какой-либо третьей стороны, не представляют угрозу конфронтации для кого-либо", - сказал глава МИД Китая в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

москва

россия

пекин

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