https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859470917.html
СК показал квартиру блогерши Александры Митрошиной
СК показал квартиру блогерши Александры Митрошиной - РИА Новости, 21.03.2023
СК показал квартиру блогерши Александры Митрошиной
Следственный комитет опубликовал в Telegram-канале видео обыска в квартире блогерши Александры Митрошиной. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:09
2023-03-21T14:09
2023-03-21T15:44
россия
следственный комитет россии (ск рф)
блогер
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал в Telegram-канале видео обыска в квартире блогерши Александры Митрошиной.На записи можно видеть дом на Большой Дмитровке и помещения, в которых идет ремонт.Митрошину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в соответствии со статусом индивидуального предпринимателя блогерша применяла упрощенную систему налогообложения. При этом ее доход от образовательных курсов превышал допустимый лимит, но переходить на общую систему налогообложения она не стала, тем самым уклонившись от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, Митрошина сейчас находится за пределами России, ее местонахождение устанавливается.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), блогер
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Блогер
СК показал квартиру блогерши Александры Митрошиной
СК показал проведение следственных действий в квартире блогерши Александры Митрошиной
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Следственный комитет опубликовал в Telegram-канале
видео обыска в квартире блогерши Александры Митрошиной.
На записи можно видеть дом на Большой Дмитровке и помещения, в которых идет ремонт.
Митрошину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в соответствии со статусом индивидуального предпринимателя блогерша применяла упрощенную систему налогообложения. При этом ее доход от образовательных курсов превышал допустимый лимит, но переходить на общую систему налогообложения она не стала, тем самым уклонившись от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, Митрошина сейчас находится за пределами России, ее местонахождение устанавливается.
Источник: подозреваемая в неуплате налогов Митрошина находится за границей