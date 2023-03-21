https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859470917.html

СК показал квартиру блогерши Александры Митрошиной

СК показал квартиру блогерши Александры Митрошиной - РИА Новости, 21.03.2023

СК показал квартиру блогерши Александры Митрошиной

Следственный комитет опубликовал в Telegram-канале видео обыска в квартире блогерши Александры Митрошиной. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:09

2023-03-21T14:09

2023-03-21T15:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

блогер

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал в Telegram-канале видео обыска в квартире блогерши Александры Митрошиной.На записи можно видеть дом на Большой Дмитровке и помещения, в которых идет ремонт.Митрошину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в соответствии со статусом индивидуального предпринимателя блогерша применяла упрощенную систему налогообложения. При этом ее доход от образовательных курсов превышал допустимый лимит, но переходить на общую систему налогообложения она не стала, тем самым уклонившись от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, Митрошина сейчас находится за пределами России, ее местонахождение устанавливается.

https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859367009.html

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), блогер