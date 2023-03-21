https://ria.ru/20230321/gidrometeorologiya-1859554409.html

Андрей Коробчук: проект союзной программы по гидрометеорологии почти готов

Андрей Коробчук: проект союзной программы по гидрометеорологии почти готов - РИА Новости, 21.03.2023

Андрей Коробчук: проект союзной программы по гидрометеорологии почти готов

Проект новой пятилетней программы Союзного государства Белоруссии и России в области гидрометеорологии почти готов, сообщил начальник службы международного... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:47

2023-03-21T17:47

2023-03-21T17:47

парламентское собрание союза беларуси и россии

гидрометцентр

белоруссия

россия

союзное государство

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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Проект новой пятилетней программы Союзного государства Белоруссии и России в области гидрометеорологии почти готов, сообщил начальник службы международного сотрудничества и связей с общественностью белорусского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Андрей Коробчук. "Плодотворно работаем с Росгидрометом и научно-исследовательскими учреждениями, входящими в структуру Росгидромета. В 2021 году успешно завершилась реализация программы Союзного государства на пятилетний период - с 2017 по 2021 годы. В течение 2022 года Белгидромет совместно с Росгидрометом разрабатывали проект программы на очередную пятилетку. Уже есть определенное видение, что это будет за программа, какие туда будут входить мероприятия… Проект программы находится в высокой степени готовности", - сказал Коробчук на пресс-конференции в Минске. По его словам, планируется приступить к внутригосударственной процедуре согласования проекта программы. "Определенно, программа нам нужна, и мы прилагаем все усилия, чтобы она была воплощена (в жизнь - ред.)", - добавил Коробчук. Программа Союзного государства "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы ставила целью повышение уровня защищенности отраслей экономики, общества и государства от воздействия опасных природных явлений и адаптацию к изменениям климата. Коробчук также рассказал, что в прошлом году Белгидромет столкнулся с тем, что из-за санкций ему перестала поступать информация в рамках международного сотрудничества, но негативное влияние западных ограничений удалось снять за счет сотрудничества с Россией. Коробчук отметил, что это вызвало определенные неудобства, но белорусская сторона искала альтернативные источники данных, и им в этом очень помогли российские коллеги. "С середины прошлого года те данные, которые нам не поступали от международных организаций, мы без проблем в рамках двустороннего соглашения с Росгидрометом забираем от них. В сложных условиях санкционного давления мы нашли выход, работаем, наращиваем сотрудничество с Росгидрометом. Повальной нехватки данных не ощущается", - констатировал он.

https://ria.ru/20230320/kontrol-1859210965.html

https://ria.ru/20230302/proekty-1855449391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гидрометцентр, белоруссия, россия, союзное государство