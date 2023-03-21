https://ria.ru/20230321/gidrometeorologiya-1859554409.html
Андрей Коробчук: проект союзной программы по гидрометеорологии почти готов
Андрей Коробчук: проект союзной программы по гидрометеорологии почти готов - РИА Новости, 21.03.2023
Андрей Коробчук: проект союзной программы по гидрометеорологии почти готов
Проект новой пятилетней программы Союзного государства Белоруссии и России в области гидрометеорологии почти готов, сообщил начальник службы международного... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:47
2023-03-21T17:47
2023-03-21T17:47
парламентское собрание союза беларуси и россии
гидрометцентр
белоруссия
россия
союзное государство
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Проект новой пятилетней программы Союзного государства Белоруссии и России в области гидрометеорологии почти готов, сообщил начальник службы международного сотрудничества и связей с общественностью белорусского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Андрей Коробчук. "Плодотворно работаем с Росгидрометом и научно-исследовательскими учреждениями, входящими в структуру Росгидромета. В 2021 году успешно завершилась реализация программы Союзного государства на пятилетний период - с 2017 по 2021 годы. В течение 2022 года Белгидромет совместно с Росгидрометом разрабатывали проект программы на очередную пятилетку. Уже есть определенное видение, что это будет за программа, какие туда будут входить мероприятия… Проект программы находится в высокой степени готовности", - сказал Коробчук на пресс-конференции в Минске. По его словам, планируется приступить к внутригосударственной процедуре согласования проекта программы. "Определенно, программа нам нужна, и мы прилагаем все усилия, чтобы она была воплощена (в жизнь - ред.)", - добавил Коробчук. Программа Союзного государства "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы ставила целью повышение уровня защищенности отраслей экономики, общества и государства от воздействия опасных природных явлений и адаптацию к изменениям климата. Коробчук также рассказал, что в прошлом году Белгидромет столкнулся с тем, что из-за санкций ему перестала поступать информация в рамках международного сотрудничества, но негативное влияние западных ограничений удалось снять за счет сотрудничества с Россией. Коробчук отметил, что это вызвало определенные неудобства, но белорусская сторона искала альтернативные источники данных, и им в этом очень помогли российские коллеги. "С середины прошлого года те данные, которые нам не поступали от международных организаций, мы без проблем в рамках двустороннего соглашения с Росгидрометом забираем от них. В сложных условиях санкционного давления мы нашли выход, работаем, наращиваем сотрудничество с Росгидрометом. Повальной нехватки данных не ощущается", - констатировал он.
https://ria.ru/20230320/kontrol-1859210965.html
https://ria.ru/20230302/proekty-1855449391.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, белоруссия, россия, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Гидрометцентр, Белоруссия, Россия, Союзное государство
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Проект новой пятилетней программы Союзного государства Белоруссии и России в области гидрометеорологии почти готов, сообщил начальник службы международного сотрудничества и связей с общественностью белорусского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Андрей Коробчук.
"Плодотворно работаем с Росгидрометом
и научно-исследовательскими учреждениями, входящими в структуру Росгидромета. В 2021 году успешно завершилась реализация программы Союзного государства на пятилетний период - с 2017 по 2021 годы. В течение 2022 года Белгидромет совместно с Росгидрометом разрабатывали проект программы на очередную пятилетку. Уже есть определенное видение, что это будет за программа, какие туда будут входить мероприятия… Проект программы находится в высокой степени готовности", - сказал Коробчук на пресс-конференции в Минске
.
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По его словам, планируется приступить к внутригосударственной процедуре согласования проекта программы. "Определенно, программа нам нужна, и мы прилагаем все усилия, чтобы она была воплощена (в жизнь - ред.)", - добавил Коробчук.
Программа Союзного государства "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы ставила целью повышение уровня защищенности отраслей экономики, общества и государства от воздействия опасных природных явлений и адаптацию к изменениям климата.
Коробчук также рассказал, что в прошлом году Белгидромет столкнулся с тем, что из-за санкций ему перестала поступать информация в рамках международного сотрудничества, но негативное влияние западных ограничений удалось снять за счет сотрудничества с Россией.
«
"Почти в начале прошлого года мы с этим столкнулись: без предупреждения к нам перестали поступать в рамках двусторонних соглашений данные из Литвы и Латвии, некоторые данные из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, а также... данные, которые используются при обеспечении метеорологической информации авиации", - сообщил он
.
Коробчук отметил, что это вызвало определенные неудобства, но белорусская сторона искала альтернативные источники данных, и им в этом очень помогли российские коллеги. "С середины прошлого года те данные, которые нам не поступали от международных организаций, мы без проблем в рамках двустороннего соглашения с Росгидрометом забираем от них. В сложных условиях санкционного давления мы нашли выход, работаем, наращиваем сотрудничество с Росгидрометом. Повальной нехватки данных не ощущается", - констатировал он.
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