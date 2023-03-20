https://ria.ru/20230320/vooruzheniya-1859143313.html

Страны ЕС обсудят вопрос ускоренной поставки вооружений Украине

Страны ЕС обсудят вопрос ускоренной поставки вооружений Украине - РИА Новости, 20.03.2023

Страны ЕС обсудят вопрос ускоренной поставки вооружений Украине

Страны ЕС обсудят в понедельник вопрос ускоренной поставки вооружений Украине, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:42

2023-03-20T14:42

2023-03-20T14:42

специальная военная операция на украине

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брюссель

катрин колонна

евросоюз

нато

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ПАРИЖ, 20 мар - РИА Новости. Страны ЕС обсудят в понедельник вопрос ускоренной поставки вооружений Украине, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна. В понедельник в Брюсселе пройдет заседание совета министров иностранных дел стран ЕС. "Сегодня мы снова обсудим ситуацию на Украине и оказываемую ей помощь, предложение... о европейском механизме ускоренной передаче боеприпасов Украине, которая поспособствует быстрым закупкам и по лучшей цене, а также с целью усилить европейские возможности по производству вооружений", - сказала Колонна журналистам, трансляция велась на сайте ЕК. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что надеется, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза в понедельник согласуют план по обеспечению Киева боеприпасами на 2 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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