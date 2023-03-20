https://ria.ru/20230320/tyumen-1859043411.html

Тюменская область расширяет сотрудничество с Дагестаном в сфере туризма

Тюменская область расширяет сотрудничество с Дагестаном в сфере туризма - РИА Новости, 20.03.2023

Тюменская область расширяет сотрудничество с Дагестаном в сфере туризма

Тюменская область намерена активнее сотрудничать с Дагестаном в развитии межрегиональных туристических маршрутов, соглашение о сотрудничестве подписано в рамках РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:15

2023-03-20T10:15

2023-03-20T10:15

тюменская область

экономика

тюменская область

омская область

республика дагестан

россия

туризм

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ТЮМЕНЬ, 20 мар – РИА Новости. Тюменская область намерена активнее сотрудничать с Дагестаном в развитии межрегиональных туристических маршрутов, соглашение о сотрудничестве подписано в рамках международной выставки MITT, сообщает пресс-служба Агентства туризма и продвижения Тюменской области. Дагестан является привлекательным туристическим направлением, между республикой и Тюменской областью организовано прямое авиасообщение, что способствует выстраиванию взаимных турпотоков. "Состоялось подписание соглашений между Дагестаном и Тюменской областью. Это дает регионам возможность перейти к более предметному диалогу, сформировать конкретные туристические продукты под запрос целевой аудитории, познакомить между собой туроператорские компании для отстраивания туристического потока", - сообщает пресс-служба агентства. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, комментируя подписание соглашения, отметила, что в планах - роуд-шоу с туроператорскими компаниями и информационные туры. "Создадим некую надстройку, чтобы как можно больше жителей Тюменской области и республики Дагестан узнали о туристических возможностях наших регионов", – пояснила Трофимова. Отмечается, что на выставке аналогичное соглашение было подписано с Омской областью, а также документально закреплены существующие договоренности о сотрудничестве с Ямалом. Ранее Трофимова сообщила, что за шесть лет развития туристической отрасли Тюменской области удалось в 2,4 раза увеличить турпоток — с 1,4 в 2017 году до 3,3 миллиона человек в 2022 году, а также в пять раз нарастить объем налоговых поступлений, "в целях – развитие новых проектов, позволяющих увеличивать длительность пребывания гостей в регионе".

https://ria.ru/20230319/krym-1858568133.html

https://ria.ru/20230318/arkhangelsk-1858293742.html

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экономика, тюменская область, омская область, республика дагестан, россия, туризм