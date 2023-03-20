https://ria.ru/20230320/svyazi-1859006438.html
Лидер КНР указал на необходимость углублять культурные связи с Россией
Лидер КНР указал на необходимость углублять культурные связи с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
Лидер КНР указал на необходимость углублять культурные связи с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил о необходимости укреплять культурно-гуманитарные связи с Россией. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:11
2023-03-20T01:11
2023-03-20T01:17
в мире
россия
китай
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:154:2799:1728_1920x0_80_0_0_44085a19301014e722e4616892531510.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил о необходимости укреплять культурно-гуманитарные связи с Россией. Он также указал на необходимость раскрывать потенциал механизма межрегионального сотрудничества, активизировать контакты между побратимскими провинциями, областями и городами. "(Необходимо) поощрять людские обмены, восстанавливать туристическое сотрудничество двух стран, проводить такие мероприятия, как летний лагерь, совместное учебное заведение в интересах непрерывного укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, в первую очередь по линии молодежи", - подчеркнул лидер Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Лидер КНР указал на необходимость углублять культурные связи с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость углублять культурные связи с Россией
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье
для РИА Новости и "Российской газеты" заявил о необходимости укреплять культурно-гуманитарные связи с Россией.
«
"Необходимо углублять культурно-гуманитарные связи, на высоком уровне организовать Годы сотрудничества в области физической культуры и спорта", - написал Си Цзиньпин.
Он также указал на необходимость раскрывать потенциал механизма межрегионального сотрудничества, активизировать контакты между побратимскими провинциями, областями и городами.
"(Необходимо) поощрять людские обмены, восстанавливать туристическое сотрудничество двух стран, проводить такие мероприятия, как летний лагерь, совместное учебное заведение в интересах непрерывного укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, в первую очередь по линии молодежи", - подчеркнул лидер Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию