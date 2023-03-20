https://ria.ru/20230320/svyazi-1859006438.html

Лидер КНР указал на необходимость углублять культурные связи с Россией

Лидер КНР указал на необходимость углублять культурные связи с Россией - РИА Новости, 20.03.2023

Лидер КНР указал на необходимость углублять культурные связи с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил о необходимости укреплять культурно-гуманитарные связи с Россией. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:11

2023-03-20T01:11

2023-03-20T01:17

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты" заявил о необходимости укреплять культурно-гуманитарные связи с Россией. Он также указал на необходимость раскрывать потенциал механизма межрегионального сотрудничества, активизировать контакты между побратимскими провинциями, областями и городами. "(Необходимо) поощрять людские обмены, восстанавливать туристическое сотрудничество двух стран, проводить такие мероприятия, как летний лагерь, совместное учебное заведение в интересах непрерывного укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, в первую очередь по линии молодежи", - подчеркнул лидер Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

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в мире, россия, китай, си цзиньпин