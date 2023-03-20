https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859177082.html

Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении

Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.03.2023

Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, гаубицы "Гвоздика", Д-30 и Paladin, сообщили в РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:41

2023-03-20T15:41

2023-03-20T15:51

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, гаубицы "Гвоздика", Д-30 и Paladin, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40-ка украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html

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