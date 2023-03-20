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Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 20.03.2023 (обновлено: 15:51 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859177082.html
Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении
Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.03.2023
Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, гаубицы "Гвоздика", Д-30 и Paladin, сообщили в РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:41
2023-03-20T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, гаубицы "Гвоздика", Д-30 и Paladin, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40-ка украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html
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в мире, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность
Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: российские войска уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил РФ работает в зоне СВО
Военнослужащий вооруженных сил РФ работает в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий вооруженных сил РФ работает в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, гаубицы "Гвоздика", Д-30 и Paladin, сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40-ка украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023
19 марта, 15:48
 
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