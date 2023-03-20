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Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении
Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.03.2023
Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, гаубицы "Гвоздика", Д-30 и Paladin, сообщили в РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:41
2023-03-20T15:41
2023-03-20T15:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, гаубицы "Гвоздика", Д-30 и Paladin, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40-ка украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html
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в мире, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность
Российские силы уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: российские войска уничтожили 40 украинских военных на Херсонском направлении