https://ria.ru/20230320/polsha-1859061001.html

В Австрии пришли в ужас от слов польского посла

В Австрии пришли в ужас от слов польского посла - РИА Новости, 20.03.2023

В Австрии пришли в ужас от слов польского посла

Читатели Exxpress жестко раскритиковали посла Польши в Париже Яна Росцишевского за слова о готовности Польши ввязаться в конфликт с Россией. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:33

2023-03-20T11:33

2023-03-20T12:46

в мире

польша

украина

нато

франция

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress жестко раскритиковали посла Польши в Париже Яна Росцишевского за слова о готовности Польши ввязаться в конфликт с Россией."У нас уже был идиот в качестве посла. Если Польша хочет начать войну, пусть будет так. Но тогда у НАТО нет никаких обязательств участвовать в этом", — написал один из пользователей."Неужели поляки в своей ненависти к России уже окончательно сошли с ума так, что не боятся общеевропейской войны или даже третьей мировой? Или это личное мнение польского посла?" — задался вопросом другой."Поведение этих поляков становится невыносимым", — возмутился третий."Безумие! Не посол (или один из его детей) пойдет против русских с оружием в руках. Этот конфликт спровоцирован сумасшедшими в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне, и теперь эти люди хотят воевать не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Становится все более очевидным, кто враг, и это не Москва", — заключили комментаторы.Накануне Росцишевский заявил в эфире канала LCI, что если у Украины не получится "защитить свою независимость", то Польше придется ввязаться в конфликт с Россией. Польское посольство во Франции уже опровергло эти слова, пояснив, что их "интерпретировали в отрыве от контекста".

https://ria.ru/20230306/dialog-1856232782.html

https://ria.ru/20230319/zayavlenie-1858987955.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, нато, франция