https://ria.ru/20230320/otnosheniya-1859006696.html

Отношения России и КНР не направлены против других, заявил Си Цзиньпин

Отношения России и КНР не направлены против других, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023

Отношения России и КНР не направлены против других, заявил Си Цзиньпин

Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, они служат эталоном межгосударственных... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:11

2023-03-20T01:11

2023-03-20T01:11

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си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, они служат эталоном межгосударственных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". По его словам, две страны "твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения". "Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством", - подчеркнул китайский лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай, си цзиньпин