https://ria.ru/20230320/otnosheniya-1859006696.html
Отношения России и КНР не направлены против других, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и КНР не направлены против других, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
Отношения России и КНР не направлены против других, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, они служат эталоном межгосударственных... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:11
2023-03-20T01:11
2023-03-20T01:11
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си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, они служат эталоном межгосударственных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". По его словам, две страны "твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения". "Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством", - подчеркнул китайский лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин
Отношения России и КНР не направлены против других, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин: отношения России и Китая не направлены против третьих сторон
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Отношения России и Китая основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, они служат эталоном межгосударственных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье
для РИА Новости и "Российской газеты".
«
"Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон", - написал Си Цзиньпин.
По его словам, две страны "твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения".
"Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством", - подчеркнул китайский лидер.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию