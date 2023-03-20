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КНДР продолжит развивать ядерное оружие, считает эксперт - РИА Новости, 20.03.2023
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13:42 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/oruzhie-1859110435.html
КНДР продолжит развивать ядерное оружие, считает эксперт
КНДР продолжит развивать ядерное оружие, считает эксперт - РИА Новости, 20.03.2023
КНДР продолжит развивать ядерное оружие, считает эксперт
КНДР, которая уже юридически закрепила в законодательстве страны свое обладание ядерным оружием, продолжит свою ядерную стратегию, перспективы денуклеаризации... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:42
2023-03-20T13:42
в мире
японское море
пхеньян
ким чен ын
сша
кндр (северная корея)
южная корея
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СЕУЛ, 20 мар – РИА Новости. КНДР, которая уже юридически закрепила в законодательстве страны свое обладание ядерным оружием, продолжит свою ядерную стратегию, перспективы денуклеаризации Корейского полуострова становятся все более "призрачными", считает доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Ёп. "Это конкретная реализация закреплённого юридически в сентябре прошлого года обладания ядерными силами. По сравнению с прошедшими прошлой осенью семью военными учениями частей, управляющих тактическим ядерным оружием, нынешние предельно детализированы и отточены. Это свидетельствует о том, что Север продолжает развивать свою ядерную стратегию, доктрину управления ядерными силами, системы управлениями ими. Теперь они не просто физически владеют ядерным оружием, но и получают навыки его практического использования, так что, похоже, перспектива денуклеаризации Корейского полуострова становится ещё более призрачной", - пояснил эксперт РИА Новости. По мнению Ким Дон Ёпа, южнокорейское правительство, не понимая, чего хочет Пхеньян, продолжает "упрямо" выбирать "легкий в плане политики путь" ответа на действия Северной Кореи с помощью военной силы. "Северная Корея теперь будет использовать ставшие реальностью ядерные боезаряды и ракеты в рамках своей суверенной дипломатии, чтобы расширить стратегическую автономию вовне, а внутри страны – в качестве необходимого и достаточного условия для осуществления доктрины "народные массы – прежде всего", - заявил эксперт. КНДР заявила, что 18-19 марта провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке. По заявлению КНДР, ее тактическая ракета была пущена из уезда Чхольсан провинции Пхенан-Пукто, пролетела 800 километров и разорвалась над установленным местом в Японском море на высоте 800 метров. Отмечалось, что тактические учения по отработке условной ядерной контратаки прошли "в напряженной ситуации", когда расширяются "безумные и агрессивные" крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи, а на Корейский полуостров массово перебрасываются ядерные стратегические вооружения американских войск. Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи на 7-ой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-ого созыва в сентябре заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Кроме того, на сессии был принят декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который узаконивает внутри КНДР обладание республикой ядерным оружием. А с 25 сентября по 9 октября проводились учения тактических ядерных подразделений КНДР, которые инспектировал лично Ким Чен Ын.
https://radiosputnik.ria.ru/20230318/kndr-1858803746.html
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японское море
пхеньян
сша
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, японское море, пхеньян, ким чен ын, сша, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Японское море, Пхеньян, Ким Чен Ын, США, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
КНДР продолжит развивать ядерное оружие, считает эксперт

Доцент Ким Дон Еп: перспективы денуклеаризации Корейского полуострова призрачны

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 20 мар – РИА Новости. КНДР, которая уже юридически закрепила в законодательстве страны свое обладание ядерным оружием, продолжит свою ядерную стратегию, перспективы денуклеаризации Корейского полуострова становятся все более "призрачными", считает доцент Университета северокорейских исследований в Южной Корее Ким Дон Ёп.
"Это конкретная реализация закреплённого юридически в сентябре прошлого года обладания ядерными силами. По сравнению с прошедшими прошлой осенью семью военными учениями частей, управляющих тактическим ядерным оружием, нынешние предельно детализированы и отточены. Это свидетельствует о том, что Север продолжает развивать свою ядерную стратегию, доктрину управления ядерными силами, системы управлениями ими. Теперь они не просто физически владеют ядерным оружием, но и получают навыки его практического использования, так что, похоже, перспектива денуклеаризации Корейского полуострова становится ещё более призрачной", - пояснил эксперт РИА Новости.
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По мнению Ким Дон Ёпа, южнокорейское правительство, не понимая, чего хочет Пхеньян, продолжает "упрямо" выбирать "легкий в плане политики путь" ответа на действия Северной Кореи с помощью военной силы.
"Северная Корея теперь будет использовать ставшие реальностью ядерные боезаряды и ракеты в рамках своей суверенной дипломатии, чтобы расширить стратегическую автономию вовне, а внутри страны – в качестве необходимого и достаточного условия для осуществления доктрины "народные массы – прежде всего", - заявил эксперт.
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КНДР заявила, что 18-19 марта провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке. По заявлению КНДР, ее тактическая ракета была пущена из уезда Чхольсан провинции Пхенан-Пукто, пролетела 800 километров и разорвалась над установленным местом в Японском море на высоте 800 метров. Отмечалось, что тактические учения по отработке условной ядерной контратаки прошли "в напряженной ситуации", когда расширяются "безумные и агрессивные" крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи, а на Корейский полуостров массово перебрасываются ядерные стратегические вооружения американских войск.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи на 7-ой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-ого созыва в сентябре заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции. Кроме того, на сессии был принят декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия", который узаконивает внутри КНДР обладание республикой ядерным оружием. А с 25 сентября по 9 октября проводились учения тактических ядерных подразделений КНДР, которые инспектировал лично Ким Чен Ын.
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В миреЯпонское мореПхеньянКим Чен ЫнСШАКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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