https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859131507.html

Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики

Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики - РИА Новости, 20.03.2023

Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля представить комплексные предложения по развитию миграционной политики, проработать их с регионами. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:24

2023-03-20T14:24

2023-03-20T14:24

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля представить комплексные предложения по развитию миграционной политики, проработать их с регионами. "Прошу коллег из правительства, совета безопасности, госсовета, МВД и других правоохранительных органов совместно предоставить именно комплексные предложения по дальнейшему развитию миграционной политики. Обязательно отработать эти вопросы с регионами", - сказал Путин на коллегии МВД. Путин поручил доложить о предлагаемых решениях к 1 июлю текущего года.

https://ria.ru/20230320/zakon-1859126727.html

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россия, владимир путин, общество