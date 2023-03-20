https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859131507.html
Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики
Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики - РИА Новости, 20.03.2023
Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики
Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля представить комплексные предложения по развитию миграционной политики, проработать их с регионами. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:24
2023-03-20T14:24
2023-03-20T14:24
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля представить комплексные предложения по развитию миграционной политики, проработать их с регионами. "Прошу коллег из правительства, совета безопасности, госсовета, МВД и других правоохранительных органов совместно предоставить именно комплексные предложения по дальнейшему развитию миграционной политики. Обязательно отработать эти вопросы с регионами", - сказал Путин на коллегии МВД. Путин поручил доложить о предлагаемых решениях к 1 июлю текущего года.
https://ria.ru/20230320/zakon-1859126727.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики
Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики к 1 июля
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля представить комплексные предложения по развитию миграционной политики, проработать их с регионами.
"Прошу коллег из правительства, совета безопасности, госсовета, МВД и других правоохранительных органов совместно предоставить именно комплексные предложения по дальнейшему развитию миграционной политики. Обязательно отработать эти вопросы с регионами", - сказал Путин на коллегии МВД.
Путин поручил доложить о предлагаемых решениях к 1 июлю текущего года.
Путин призвал совершенствовать законы об экономических преступлениях