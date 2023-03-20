https://ria.ru/20230320/khabarovsk-1859021550.html
В Хабаровском крае за счет местного бюджета увеличен набор ординаторов
В Хабаровском крае за счет местного бюджета увеличен набор ординаторов - РИА Новости, 20.03.2023
В Хабаровском крае за счет местного бюджета увеличен набор ординаторов
В Хабаровском крае увеличен набор ординаторов, в этом году по региональной субсидии планируется набрать на обучение 30 будущих врачей, сообщил губернатор Михаил РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T06:30
2023-03-20T06:30
2023-03-20T06:30
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае увеличен набор ординаторов, в этом году по региональной субсидии планируется набрать на обучение 30 будущих врачей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Мы увеличиваем набор ординаторов за счёт средств краевого бюджета. В этом году по региональной субсидии для сферы здравоохранения к обучению приступят 30 человек (из Института повышения квалификации специалистов здравоохранения (ИПКСЗ) и Дальневосточного государственного медуниверситета (ДВГМУ). Субсидия поможет не только подготовить, но и закрепить молодых ученых, педагогов, врачей в регионе", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. По данным краевого правительства, в 2022 году по программе было набрано восемь ординаторов ИПКСЗ. Глава региона напомнил, что после обучения по условиям этой программы врачи узких специализаций должны будут трудоустроиться в государственные учреждения здравоохранения на территории Хабаровского края. Например, аспиранты после защиты диссертации обязаны трудоустроиться в вуз и отработать там не менее трех лет. В прошлом году к обучению в аспирантуре приступили четыре специалиста в ДВГМУ и два молодых врача в ИПКСЗ. Оплата обучения – не единственная мера поддержки края будущим врачам. Субсидия предусматривает стипендию аспирантам и ординаторам в размере 20 тысяч рублей. Правительство региона с прошлого года начало предоставлять гранты государственным научным и образовательным организациям региона на подготовку научно-педагогических кадров по программам аспирантуры, в том числе для сферы здравоохранения, и кадров высшей квалификации по программам ординатуры - будущих врачей узких профилей. Эта мера поддержки была внедрена по инициативе губернатора по программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Речь также идет о региональном проекте "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". В целом, программа позволит обеспечить вузы в регионе высококвалифицированными преподавателями, снизить отток молодежи и решить кадровые проблемы здравоохранения региона.
https://ria.ru/20230317/zhile-1858484843.html
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хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
В Хабаровском крае за счет местного бюджета увеличен набор ординаторов
Дегтярев: в Хабаровском крае за счет местного бюджета увеличен набор ординаторов
ХАБАРОВСК, 20 мар - РИА Новости. В Хабаровском крае увеличен набор ординаторов, в этом году по региональной субсидии планируется набрать на обучение 30 будущих врачей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Мы увеличиваем набор ординаторов за счёт средств краевого бюджета. В этом году по региональной субсидии для сферы здравоохранения к обучению приступят 30 человек (из Института повышения квалификации специалистов здравоохранения (ИПКСЗ) и Дальневосточного государственного медуниверситета (ДВГМУ). Субсидия поможет не только подготовить, но и закрепить молодых ученых, педагогов, врачей в регионе", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
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По данным краевого правительства, в 2022 году по программе было набрано восемь ординаторов ИПКСЗ.
Глава региона напомнил, что после обучения по условиям этой программы врачи узких специализаций должны будут трудоустроиться в государственные учреждения здравоохранения на территории Хабаровского края. Например, аспиранты после защиты диссертации обязаны трудоустроиться в вуз и отработать там не менее трех лет. В прошлом году к обучению в аспирантуре приступили четыре специалиста в ДВГМУ и два молодых врача в ИПКСЗ.
Оплата обучения – не единственная мера поддержки края будущим врачам. Субсидия предусматривает стипендию аспирантам и ординаторам в размере 20 тысяч рублей.
Правительство региона с прошлого года начало предоставлять гранты государственным научным и образовательным организациям региона на подготовку научно-педагогических кадров по программам аспирантуры, в том числе для сферы здравоохранения, и кадров высшей квалификации по программам ординатуры - будущих врачей узких профилей. Эта мера поддержки была внедрена по инициативе губернатора по программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Речь также идет о региональном проекте "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". В целом, программа позволит обеспечить вузы в регионе высококвалифицированными преподавателями, снизить отток молодежи и решить кадровые проблемы здравоохранения региона.
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