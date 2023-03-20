https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859311677.html
Власти Авдеевки призвали жителей к эвакуации
Власти Авдеевки призвали жителей к эвакуации - РИА Новости, 20.03.2023
Власти Авдеевки призвали жителей к эвакуации
Власти города Авдеевка под Донецком призвали местных жителей к эвакуации, сообщили в понедельник в украинском министерстве реинтеграции. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:35
2023-03-20T21:35
2023-03-20T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
артемовск
донецкая народная республика
ян гагин
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Власти города Авдеевка под Донецком призвали местных жителей к эвакуации, сообщили в понедельник в украинском министерстве реинтеграции. Ранее в понедельник руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления украинских войск Алексей Дмитрашковский заявил, что ситуация в Авдеевке вскоре может стать как в Артемовске. "Местные власти призывают жителей Авдеевки эвакуироваться… в более безопасные регионы Украины", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.
https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859050864.html
авдеевка
артемовск
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в мире, авдеевка, артемовск, донецкая народная республика, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин
Власти Авдеевки призвали жителей к эвакуации
Министерство реинтеграции Украины: власти Авдеевки призвали жителей к эвакуации