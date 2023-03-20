https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859311677.html

Власти Авдеевки призвали жителей к эвакуации

Власти Авдеевки призвали жителей к эвакуации - РИА Новости, 20.03.2023

Власти Авдеевки призвали жителей к эвакуации

Власти города Авдеевка под Донецком призвали местных жителей к эвакуации, сообщили в понедельник в украинском министерстве реинтеграции. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:35

2023-03-20T21:35

2023-03-20T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

артемовск

донецкая народная республика

ян гагин

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Власти города Авдеевка под Донецком призвали местных жителей к эвакуации, сообщили в понедельник в украинском министерстве реинтеграции. Ранее в понедельник руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления украинских войск Алексей Дмитрашковский заявил, что ситуация в Авдеевке вскоре может стать как в Артемовске. "Местные власти призывают жителей Авдеевки эвакуироваться… в более безопасные регионы Украины", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может попасть в окружение российских сил: освобождены населенные пункты, которые являются ключом к взятию города. Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. Является одним из основных украинских укрепрайонов на донецком направлении. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боекомплекта и личного состава.

https://ria.ru/20230320/spetsoperatsiya-1859050864.html

авдеевка

артемовск

донецкая народная республика

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в мире, авдеевка, артемовск, донецкая народная республика, ян гагин