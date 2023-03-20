https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859036469.html

Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными

Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными - РИА Новости, 20.03.2023

Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными

Пятнадцать детей, эвакуированных в Россию, воссоединили с родственниками с Украины, рассказала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:40

2023-03-20T09:40

2023-03-20T13:57

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

мария львова-белова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пятнадцать детей, эвакуированных в Россию, воссоединили с родственниками с Украины, рассказала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире "Соловьев Live"."На сегодняшний момент 380 детей в 19 регионах нашей страны в семьях. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями — это раз. Второе — если мы понимаем, если найдутся законные представители, мы тут же сделаем все для того, чтобы воссоединить эти семьи. У нас на сегодняшний день 15 детей из восьми семей, которых мы соединили с родственниками на Украине", — сообщила детский омбудсмен. Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но ни одного официального запроса не поступило, подчеркнула она.Львова-Белова указала, что российские власти открыты для решения проблем.Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса неприемлема, а любые решения инстанции ничтожны с точки зрения права. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.

https://ria.ru/20230302/deti-1855304885.html

https://ria.ru/20230317/mus-1858713254.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, украина, мария львова-белова, ситуация в днр и лнр