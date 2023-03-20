Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными
Львова-Белова: 15 эвакуированных с Украины детей воссоединились с родственниками
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пятнадцать детей, эвакуированных в Россию, воссоединили с родственниками с Украины, рассказала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире "Соловьев Live".
"На сегодняшний момент 380 детей в 19 регионах нашей страны в семьях. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями — это раз. Второе — если мы понимаем, если найдутся законные представители, мы тут же сделаем все для того, чтобы воссоединить эти семьи. У нас на сегодняшний день 15 детей из восьми семей, которых мы соединили с родственниками на Украине", — сообщила детский омбудсмен.
Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но ни одного официального запроса не поступило, подчеркнула она.
Львова-Белова указала, что российские власти открыты для решения проблем.
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"Для нас приоритет — это кровная семья, президент об этом сказал. Что и обидно, что теме, которая возникла с ордером на арест, предшествовал разговор с президентом, который сказал, что, если есть случаи, когда нужно воссоединить, когда есть реальные родственники, это нужно обязательно делать", — заключила детский омбудсмен.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса неприемлема, а любые решения инстанции ничтожны с точки зрения права.