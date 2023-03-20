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Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 20.03.2023 (обновлено: 13:57 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859036469.html
Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными
Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными - РИА Новости, 20.03.2023
Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными
Пятнадцать детей, эвакуированных в Россию, воссоединили с родственниками с Украины, рассказала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:40
2023-03-20T13:57
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
мария львова-белова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пятнадцать детей, эвакуированных в Россию, воссоединили с родственниками с Украины, рассказала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире "Соловьев Live"."На сегодняшний момент 380 детей в 19 регионах нашей страны в семьях. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями — это раз. Второе — если мы понимаем, если найдутся законные представители, мы тут же сделаем все для того, чтобы воссоединить эти семьи. У нас на сегодняшний день 15 детей из восьми семей, которых мы соединили с родственниками на Украине", — сообщила детский омбудсмен. Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но ни одного официального запроса не поступило, подчеркнула она.Львова-Белова указала, что российские власти открыты для решения проблем.Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса неприемлема, а любые решения инстанции ничтожны с точки зрения права. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
https://ria.ru/20230302/deti-1855304885.html
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общество, россия, украина, мария львова-белова, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Мария Львова-Белова, Ситуация в ДНР и ЛНР
Львова-Белова рассказала о воссоединении эвакуированных детей с родными

Львова-Белова: 15 эвакуированных с Украины детей воссоединились с родственниками

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Пятнадцать детей, эвакуированных в Россию, воссоединили с родственниками с Украины, рассказала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире "Соловьев Live".
"На сегодняшний момент 380 детей в 19 регионах нашей страны в семьях. Это дети, которые долгое время были в социальных учреждениях. Никто из них не был разлучен с родителями — это раз. Второе — если мы понимаем, если найдутся законные представители, мы тут же сделаем все для того, чтобы воссоединить эти семьи. У нас на сегодняшний день 15 детей из восьми семей, которых мы соединили с родственниками на Украине", — сообщила детский омбудсмен.
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Россия готова отработать все обращения по фактам разлучения детей с родственниками, но ни одного официального запроса не поступило, подчеркнула она.
Львова-Белова указала, что российские власти открыты для решения проблем.
«

"Для нас приоритет — это кровная семья, президент об этом сказал. Что и обидно, что теме, которая возникла с ордером на арест, предшествовал разговор с президентом, который сказал, что, если есть случаи, когда нужно воссоединить, когда есть реальные родственники, это нужно обязательно делать", — заключила детский омбудсмен.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса неприемлема, а любые решения инстанции ничтожны с точки зрения права.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаМария Львова-БеловаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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