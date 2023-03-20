Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку восемь натовских снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.