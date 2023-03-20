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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:40 20.03.2023 (обновлено: 02:10 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/donetsk-1859010073.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска ночью выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T01:40
2023-03-20T02:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.55 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении. Согласно представительству, в 21.00 под огонь попала Еленовка (три снаряда), а в 21.30 — населенный пункт Каштановое (четыре снаряда). В обоих случаях также использовались боеприпасы натовского калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230319/obstrel-1858982277.html
донецк
кировский район
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЛюди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.55 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Согласно представительству, в 21.00 под огонь попала Еленовка (три снаряда), а в 21.30 — населенный пункт Каштановое (четыре снаряда). В обоих случаях также использовались боеприпасы натовского калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украинские войска обстреляли Новотроицкое и Минеральное в ДНР
Вчера, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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