https://ria.ru/20230320/donetsk-1859010073.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска ночью выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:40

2023-03-20T01:40

2023-03-20T02:10

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.55 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении. Согласно представительству, в 21.00 под огонь попала Еленовка (три снаряда), а в 21.30 — населенный пункт Каштановое (четыре снаряда). В обоих случаях также использовались боеприпасы натовского калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230319/obstrel-1858982277.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк