https://ria.ru/20230320/donbass-1859154202.html

Путин рассказал, как люди в Донбассе выживали восемь лет

Путин рассказал, как люди в Донбассе выживали восемь лет - РИА Новости, 20.03.2023

Путин рассказал, как люди в Донбассе выживали восемь лет

Восемь лет у жителей Донбасса была одна задача - выживать, они рассчитывают, что теперь все будет приведено в нормальное состояние, заявил президент России... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:00

2023-03-20T15:00

2023-03-20T15:00

донбасс

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Восемь лет у жителей Донбасса была одна задача - выживать, они рассчитывают, что теперь все будет приведено в нормальное состояние, заявил президент России Владимир Путин. "Восемь лет люди жили в чрезвычайно сложных условиях, под обстрелами, восемь лет. У них стояла только одна задача - выживание, поэтому в этих условиях сформировать полноценное органы власти, полноценные органы правопорядка было очень сложно, а по некоторым направлениям практически невозможно", - сказал Путин на коллегии МВД. По его словам, граждане, которые там проживают, рассчитывают на то, что все в спокойном режиме будет приведено в нормальное состояние. "И будет налажена эффективная, полноценная, высокопрофессиональная работа по защите их прав и интересов. И это, безусловно, нужно сделать", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230320/grazhdanstvo-1859145606.html

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донбасс, россия, владимир путин, общество