https://ria.ru/20230320/donbass-1859154202.html
Путин рассказал, как люди в Донбассе выживали восемь лет
Путин рассказал, как люди в Донбассе выживали восемь лет - РИА Новости, 20.03.2023
Путин рассказал, как люди в Донбассе выживали восемь лет
Восемь лет у жителей Донбасса была одна задача - выживать, они рассчитывают, что теперь все будет приведено в нормальное состояние, заявил президент России... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:00
2023-03-20T15:00
2023-03-20T15:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Восемь лет у жителей Донбасса была одна задача - выживать, они рассчитывают, что теперь все будет приведено в нормальное состояние, заявил президент России Владимир Путин. "Восемь лет люди жили в чрезвычайно сложных условиях, под обстрелами, восемь лет. У них стояла только одна задача - выживание, поэтому в этих условиях сформировать полноценное органы власти, полноценные органы правопорядка было очень сложно, а по некоторым направлениям практически невозможно", - сказал Путин на коллегии МВД. По его словам, граждане, которые там проживают, рассчитывают на то, что все в спокойном режиме будет приведено в нормальное состояние. "И будет налажена эффективная, полноценная, высокопрофессиональная работа по защите их прав и интересов. И это, безусловно, нужно сделать", - подчеркнул Путин.
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донбасс, россия, владимир путин, общество
Донбасс, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, как люди в Донбассе выживали восемь лет
Путин: в Донбассе люди жили в тяжелых условиях восемь лет, теперь их права нужно защитить
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Восемь лет у жителей Донбасса была одна задача - выживать, они рассчитывают, что теперь все будет приведено в нормальное состояние, заявил
президент России Владимир Путин.
"Восемь лет люди жили в чрезвычайно сложных условиях, под обстрелами, восемь лет. У них стояла только одна задача - выживание, поэтому в этих условиях сформировать полноценное органы власти, полноценные органы правопорядка было очень сложно, а по некоторым направлениям практически невозможно", - сказал Путин на коллегии МВД.
По его словам, граждане, которые там проживают, рассчитывают на то, что все в спокойном режиме будет приведено в нормальное состояние.
"И будет налажена эффективная, полноценная, высокопрофессиональная работа по защите их прав и интересов. И это, безусловно, нужно сделать", - подчеркнул Путин.
Путин поручил МВД решить проблемы с гражданством для жителей новых регионов