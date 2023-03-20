К совместным закупкам боеприпасов для Украины присоединились 18 стран
Боррель заявил, что к совместным закупкам боеприпасов для Украины присоединились 18 стран
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 18 стран (17 стран ЕС и Норвегия) присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по размещению промышленных заказов на боеприпасы для Украины.
Решение о поставках боеприпасов Украине принималось в понедельник на совместном заседании глав МИД и минобороны ЕС в Брюсселе.
"Мы делаем ключевой шаг по выполнению наших обещаний Украине по обеспечению артиллерийскими боеприпасами. 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по формированию и размещению промышленных заказов. ЕС придерживается своих обязательство поставлять Украине боеприпасов больше и быстрее", - написал Боррель в Twitter.
Ранее сообщалось, что на совместные закупки боеприпасов в ЕС готовы потратить один миллиард евро. Заказы будут размещаться только на 155-миллиметровые боеприпасы западного образца.
Еще один миллиард евро ЕС потратит на немедленные поставки боеприпасов Украине из имеющихся на складах европейских армий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".