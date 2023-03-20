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К совместным закупкам боеприпасов для Украины присоединились 18 стран - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 20.03.2023 (обновлено: 19:13 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/boepripasy-1859282207.html
К совместным закупкам боеприпасов для Украины присоединились 18 стран
К совместным закупкам боеприпасов для Украины присоединились 18 стран - РИА Новости, 20.03.2023
К совместным закупкам боеприпасов для Украины присоединились 18 стран
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 18 стран (17 стран ЕС и Норвегия) присоединились к проекту Европейского РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:11
2023-03-20T19:13
специальная военная операция на украине
украина
россия
норвегия
жозеп боррель
сергей лавров
нато
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 18 стран (17 стран ЕС и Норвегия) присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по размещению промышленных заказов на боеприпасы для Украины. Решение о поставках боеприпасов Украине принималось в понедельник на совместном заседании глав МИД и минобороны ЕС в Брюсселе. "Мы делаем ключевой шаг по выполнению наших обещаний Украине по обеспечению артиллерийскими боеприпасами. 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по формированию и размещению промышленных заказов. ЕС придерживается своих обязательство поставлять Украине боеприпасов больше и быстрее", - написал Боррель в Twitter. Ранее сообщалось, что на совместные закупки боеприпасов в ЕС готовы потратить один миллиард евро. Заказы будут размещаться только на 155-миллиметровые боеприпасы западного образца. Еще один миллиард евро ЕС потратит на немедленные поставки боеприпасов Украине из имеющихся на складах европейских армий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230316/bayden-1858185701.html
https://ria.ru/20230316/estoniya-1858353038.html
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
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украина, россия, норвегия, жозеп боррель, сергей лавров, нато, евросоюз, европейское оборонное агентство
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Норвегия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Европейское оборонное агентство
К совместным закупкам боеприпасов для Украины присоединились 18 стран

Боррель заявил, что к совместным закупкам боеприпасов для Украины присоединились 18 стран

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 18 стран (17 стран ЕС и Норвегия) присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по размещению промышленных заказов на боеприпасы для Украины.
Решение о поставках боеприпасов Украине принималось в понедельник на совместном заседании глав МИД и минобороны ЕС в Брюсселе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Болтон заявил, что Байден боится победы Украины
16 марта, 04:53
"Мы делаем ключевой шаг по выполнению наших обещаний Украине по обеспечению артиллерийскими боеприпасами. 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по формированию и размещению промышленных заказов. ЕС придерживается своих обязательство поставлять Украине боеприпасов больше и быстрее", - написал Боррель в Twitter.
Ранее сообщалось, что на совместные закупки боеприпасов в ЕС готовы потратить один миллиард евро. Заказы будут размещаться только на 155-миллиметровые боеприпасы западного образца.
Еще один миллиард евро ЕС потратит на немедленные поставки боеприпасов Украине из имеющихся на складах европейских армий.
Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на 494,3 тысячи евро
16 марта, 16:13
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Украинский вопрос снова раскалывает Запад
18 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНорвегияЖозеп БоррельСергей ЛавровНАТОЕвросоюзЕвропейское оборонное агентство
 
 
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