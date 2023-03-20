https://ria.ru/20230320/aviaperevozki-1859057260.html
Монгольская авиакомпания продлевает полеты из Хабаровска в Улан-Батор
Монгольская авиакомпания продлевает полеты из Хабаровска в Улан-Батор - РИА Новости, 20.03.2023
Монгольская авиакомпания продлевает полеты из Хабаровска в Улан-Батор
Авиакомпания Hunnu Air продлевает полеты из России в Монголию до конца лета, сообщает хабаровский аэропорт. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:07
2023-03-20T12:07
2023-03-20T12:07
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ХАБАРОВСК, 20 мар — РИА Новости. Авиакомпания Hunnu Air продлевает полеты из России в Монголию до конца лета, сообщает хабаровский аэропорт."Hunnu Air будет выполнять рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Улан-Батор на протяжении трех летних месяцев — с 1 июня по 31 августа", — говорится в сообщении воздушного узла.Летом рейсы запланированы по воскресеньям. Прибытие в Хабаровск — в 2.20, вылет в Улан-Батор — в 3.20, уточняет воздушная гавань. Время в пути — 3,5 часа. Hunnu Air выполняет рейсы на Embraer-190 с компоновкой салона 98 кресел — 92 в экономе и шесть в бизнес-классе. В полете пассажирам доступны напитки и горячее питание.Монголия — удобный транзитный авиаузел для полетов в Сеул, Токио, Бангкок, Стамбул. Рейсы в Улан-Батор выполняются впервые в истории аэропорта Хабаровска. О запуске чартера в январе сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. Изначально полетная программа была запланирована на период с 18 февраля по 26 марта. Позже были согласованы вылеты перевозчика до конца мая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, хабаровск, улан-батор, монголия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Хабаровск, Улан-Батор, Монголия
Монгольская авиакомпания продлевает полеты из Хабаровска в Улан-Батор
Монгольская авиакомпания продлевает полеты из Хабаровска в Улан-Батор до конца лета
ХАБАРОВСК, 20 мар — РИА Новости. Авиакомпания Hunnu Air продлевает полеты из России в Монголию до конца лета, сообщает хабаровский аэропорт.
"Hunnu Air будет выполнять рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Улан-Батор на протяжении трех летних месяцев — с 1 июня по 31 августа", — говорится в сообщении воздушного узла.
Летом рейсы запланированы по воскресеньям. Прибытие в Хабаровск — в 2.20, вылет в Улан-Батор — в 3.20, уточняет воздушная гавань. Время в пути — 3,5 часа.
Hunnu Air выполняет рейсы на Embraer-190 с компоновкой салона 98 кресел — 92 в экономе и шесть в бизнес-классе. В полете пассажирам доступны напитки и горячее питание.
Монголия — удобный транзитный авиаузел для полетов в Сеул
, Токио
, Бангкок
, Стамбул
.
Рейсы в Улан-Батор выполняются впервые в истории аэропорта Хабаровска. О запуске чартера в январе сообщила министр туризма Хабаровского края
Екатерина Пунтус. Изначально полетная программа была запланирована на период с 18 февраля по 26 марта. Позже были согласованы вылеты перевозчика до конца мая.
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