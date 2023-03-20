https://ria.ru/20230320/aviaperevozki-1859057260.html

Монгольская авиакомпания продлевает полеты из Хабаровска в Улан-Батор

Монгольская авиакомпания продлевает полеты из Хабаровска в Улан-Батор - РИА Новости, 20.03.2023

Монгольская авиакомпания продлевает полеты из Хабаровска в Улан-Батор

Авиакомпания Hunnu Air продлевает полеты из России в Монголию до конца лета, сообщает хабаровский аэропорт. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:07

2023-03-20T12:07

2023-03-20T12:07

туризм

туризм

новости - туризм

хабаровск

улан-батор

монголия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_df02e2ed495c1eb6e38449cefe83eb24.jpg

ХАБАРОВСК, 20 мар — РИА Новости. Авиакомпания Hunnu Air продлевает полеты из России в Монголию до конца лета, сообщает хабаровский аэропорт."Hunnu Air будет выполнять рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Улан-Батор на протяжении трех летних месяцев — с 1 июня по 31 августа", — говорится в сообщении воздушного узла.Летом рейсы запланированы по воскресеньям. Прибытие в Хабаровск — в 2.20, вылет в Улан-Батор — в 3.20, уточняет воздушная гавань. Время в пути — 3,5 часа. Hunnu Air выполняет рейсы на Embraer-190 с компоновкой салона 98 кресел — 92 в экономе и шесть в бизнес-классе. В полете пассажирам доступны напитки и горячее питание.Монголия — удобный транзитный авиаузел для полетов в Сеул, Токио, Бангкок, Стамбул. Рейсы в Улан-Батор выполняются впервые в истории аэропорта Хабаровска. О запуске чартера в январе сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус. Изначально полетная программа была запланирована на период с 18 февраля по 26 марта. Позже были согласованы вылеты перевозчика до конца мая.

https://ria.ru/20230317/dorogi-1858411213.html

хабаровск

улан-батор

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, хабаровск, улан-батор, монголия