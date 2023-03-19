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На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 19.03.2023
На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юге штата Аляска в США, сообщает Геологическая службы США (USGS). РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T19:17
2023-03-19T19:17
2023-03-19T19:17
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юге штата Аляска в США, сообщает Геологическая службы США (USGS). Землетрясение произошло в 18.06 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к юго-западу от города Анкор Пойнт в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 65,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, аляска, сша
На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на юге штата Аляска