https://ria.ru/20230319/zemletryasenie-1858967111.html

На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 19.03.2023

На Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юге штата Аляска в США, сообщает Геологическая службы США (USGS). РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T19:17

2023-03-19T19:17

2023-03-19T19:17

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юге штата Аляска в США, сообщает Геологическая службы США (USGS). Землетрясение произошло в 18.06 мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к юго-западу от города Анкор Пойнт в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 65,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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в мире, аляска, сша