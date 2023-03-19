https://ria.ru/20230319/zaporozhe-1858889760.html

Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов

Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2023

Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов

Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:21

2023-03-19T09:21

2023-03-19T09:21

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

владимир рогов

безопасность

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10fa8044bf4c227a800afdf4c8e5cde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками. Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов", - сказал Рогов. По его словам, украинские военные используют для размещения заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы города. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр город Запорожье.

https://ria.ru/20230318/zaporozhe-1858769568.html

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожье, запорожская область, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины