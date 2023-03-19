https://ria.ru/20230319/zaporozhe-1858889760.html
Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов
Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2023
Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов
Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:21
2023-03-19T09:21
2023-03-19T09:21
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками. Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов", - сказал Рогов. По его словам, украинские военные используют для размещения заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы города. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр город Запорожье.
https://ria.ru/20230318/zaporozhe-1858769568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов
Член ВГА Рогов: город Запорожье кишит украинскими военными и иностранными наемниками
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками. Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов", - сказал Рогов.
По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар
По его словам, украинские военные используют для размещения заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы города.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр город Запорожье.