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Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/zaporozhe-1858889760.html
Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов
Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов - РИА Новости, 19.03.2023
Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов
Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:21
2023-03-19T09:21
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками. Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов", - сказал Рогов. По его словам, украинские военные используют для размещения заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы города. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр город Запорожье.
https://ria.ru/20230318/zaporozhe-1858769568.html
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запорожье, запорожская область, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Город Запорожье кишит военными ВСУ и иностранными наемниками, заявил Рогов

Член ВГА Рогов: город Запорожье кишит украинскими военными и иностранными наемниками

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Сегодня город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками. Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов", - сказал Рогов.
Последствия удара по базе иностранных наемников в Запорожье
По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар
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По его словам, украинские военные используют для размещения заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы города.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр город Запорожье.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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