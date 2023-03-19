https://ria.ru/20230319/vybory-1858947432.html

Явка на выборах в парламент Казахстана за рубежом составила 41,8 процента

Явка на выборах в парламент Казахстана за рубежом составила 41,8 процента - РИА Новости, 19.03.2023

Явка на выборах в парламент Казахстана за рубежом составила 41,8 процента

Явка граждан Казахстана, проголосовавших за рубежом на внеочередных парламентских выборах, к 18.00 (15.00 мск) составила 41,8%, сообщил в воскресенье замглавы... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T16:47

2023-03-19T16:47

2023-03-19T19:56

в мире

казахстан

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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка граждан Казахстана, проголосовавших за рубежом на внеочередных парламентских выборах, к 18.00 (15.00 мск) составила 41,8%, сообщил в воскресенье замглавы МИД республики Роман Василенко. "По состоянию на 18.00 сегодняшнего дня за рубежом завершило работу 11 участковых избирательных комиссий, и в целом на всех участках проголосовал порядка 5 071 гражданин Казахстана, что составляет 41,8%", - сказал Василенко на брифинге. По его словам, работу продолжают 66 участков. Ранее МИД республики сообщал, при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков с общим количеством избирателей 12 016 человек. Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.

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в мире, казахстан