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Подоляк раскритиковал мирный план КНР по Украине - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858927201.html
Подоляк раскритиковал мирный план КНР по Украине
Подоляк раскритиковал мирный план КНР по Украине - РИА Новости, 19.03.2023
Подоляк раскритиковал мирный план КНР по Украине
В офисе Владимира Зеленского раскритиковали план КНР по украинскому урегулированию перед визитом китайского лидера Си Цзиньпина в РФ. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:25
2023-03-19T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
владимир зеленский
китай
россия
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РИМ, 19 мар – РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского раскритиковали план КНР по украинскому урегулированию перед визитом китайского лидера Си Цзиньпина в РФ. "Это документ, в котором сформулированы очень общие принципы, это не продуманное логистическое предложение. В нем нет подробностей, нет взвешенной логики. Один из пунктов говорит о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а другой о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России: но это абсолютное противоречие", - заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, "мирный план не может строиться на удовлетворении интересов" России. "Он должен начинаться с обязательного вывода российских войск с территории Украины", - заявил Подоляк, добавив, что Киев отвергает какие-либо территориальные компромиссы с Россией. Председатель КНР посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что председатель КНР намерен провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским, предположительно, вскоре после визита в Москву. В Пекине на вопрос о том, намерен ли китайский лидер провести переговоры с Зеленским, указали, что "позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами". В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html
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в мире, украина, михаил подоляк, владимир зеленский, китай, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Китай, Россия
Подоляк раскритиковал мирный план КНР по Украине

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: в мирном плане КНР по Украине отсутствует логика

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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РИМ, 19 мар – РИА Новости. В офисе Владимира Зеленского раскритиковали план КНР по украинскому урегулированию перед визитом китайского лидера Си Цзиньпина в РФ.
"Это документ, в котором сформулированы очень общие принципы, это не продуманное логистическое предложение. В нем нет подробностей, нет взвешенной логики. Один из пунктов говорит о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а другой о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России: но это абсолютное противоречие", - заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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По его словам, "мирный план не может строиться на удовлетворении интересов" России. "Он должен начинаться с обязательного вывода российских войск с территории Украины", - заявил Подоляк, добавив, что Киев отвергает какие-либо территориальные компромиссы с Россией.
Председатель КНР посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что председатель КНР намерен провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским, предположительно, вскоре после визита в Москву.
В Пекине на вопрос о том, намерен ли китайский лидер провести переговоры с Зеленским, указали, что "позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами".
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В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России.
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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