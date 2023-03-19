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В Румынии пройдут военно-морские учения Sea Shield 2023 - РИА Новости, 19.03.2023
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19:53 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/ucheniya-1858971619.html
В Румынии пройдут военно-морские учения Sea Shield 2023
В Румынии пройдут военно-морские учения Sea Shield 2023 - РИА Новости, 19.03.2023
В Румынии пройдут военно-морские учения Sea Shield 2023
Масштабные военные учения Sea Shield 2023 ("Морской щит - 2023") с участием свыше 3000 военнослужащих из 12 стран, а также более 30 кораблей стартуют в Румынии... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T19:53
2023-03-19T19:53
в мире
румыния
болгария
франция
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КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Масштабные военные учения Sea Shield 2023 ("Морской щит - 2023") с участием свыше 3000 военнослужащих из 12 стран, а также более 30 кораблей стартуют в Румынии в понедельник, передает Radio Romania, ссылаясь на сообщение штаба ВМС страны. Морской щит - 2023" — комплексная концепция, предназначенная для обучения союзных войск и предложенная Румынией на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году для усиления мер безопасности на юго-восточном европейском фланге. "Более 3 000 солдат из Румынии и 12 других стран-союзников и партнеров примут участие с 20 марта по 2 апреля в комплексных учениях НАТО Sea Shield 2023, которые пройдут на юго-востоке Румынии на море и на реках, в том числе в дельте Дуная и прибрежной зоне. В маневрах будут задействовано более 30 военных судов ВМС Румынии, два военных судна ВМС Болгарии, 14 самолетов из Франции, Румынии, США и Турции, 15 катеров и патрульных судов учреждений национальной системы обороны, 57 военных машин и других боевых средств, а также специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной защите", - отмечает СМИ. Сообщается, что в учениях примут участие военнослужащие из Албании, Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Польши, Португалии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Нидерландов, Молдавии, США Турции, которые будут проводить сложные учебные мероприятия во всех условиях. Отмечается, что данные учения "способствуют продвижению региональных и международных инициатив и интересов Румынии, а также повышению уровня оперативной совместимости между участвующими силами".
https://ria.ru/20230317/ucheniya-1858476951.html
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в мире, румыния, болгария, франция, нато
В мире, Румыния, Болгария, Франция, НАТО
В Румынии пройдут военно-морские учения Sea Shield 2023

Radio Romania: в Румынии пройдут масштабные военно-морские учения Sea Shield 2023

CC0 / NATO photo by NIC Edouard Bocquet / Учения НАТО Sea shield в Черном море
Учения НАТО Sea shield в Черном море - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
CC0 / NATO photo by NIC Edouard Bocquet /
Учения НАТО Sea shield в Черном море. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Масштабные военные учения Sea Shield 2023 ("Морской щит - 2023") с участием свыше 3000 военнослужащих из 12 стран, а также более 30 кораблей стартуют в Румынии в понедельник, передает Radio Romania, ссылаясь на сообщение штаба ВМС страны.
Морской щит - 2023" — комплексная концепция, предназначенная для обучения союзных войск и предложенная Румынией на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году для усиления мер безопасности на юго-восточном европейском фланге.
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"Более 3 000 солдат из Румынии и 12 других стран-союзников и партнеров примут участие с 20 марта по 2 апреля в комплексных учениях НАТО Sea Shield 2023, которые пройдут на юго-востоке Румынии на море и на реках, в том числе в дельте Дуная и прибрежной зоне. В маневрах будут задействовано более 30 военных судов ВМС Румынии, два военных судна ВМС Болгарии, 14 самолетов из Франции, Румынии, США и Турции, 15 катеров и патрульных судов учреждений национальной системы обороны, 57 военных машин и других боевых средств, а также специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной защите", - отмечает СМИ.
Сообщается, что в учениях примут участие военнослужащие из Албании, Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Польши, Португалии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Нидерландов, Молдавии, США Турции, которые будут проводить сложные учебные мероприятия во всех условиях.
Отмечается, что данные учения "способствуют продвижению региональных и международных инициатив и интересов Румынии, а также повышению уровня оперативной совместимости между участвующими силами".
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