https://ria.ru/20230319/ucheniya-1858971619.html

В Румынии пройдут военно-морские учения Sea Shield 2023

В Румынии пройдут военно-морские учения Sea Shield 2023 - РИА Новости, 19.03.2023

В Румынии пройдут военно-морские учения Sea Shield 2023

Масштабные военные учения Sea Shield 2023 ("Морской щит - 2023") с участием свыше 3000 военнослужащих из 12 стран, а также более 30 кораблей стартуют в Румынии... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T19:53

2023-03-19T19:53

2023-03-19T19:53

в мире

румыния

болгария

франция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/47/1552474700_0:142:2048:1294_1920x0_80_0_0_4961be88cc3ea04d00c214a73d60211c.jpg

КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Масштабные военные учения Sea Shield 2023 ("Морской щит - 2023") с участием свыше 3000 военнослужащих из 12 стран, а также более 30 кораблей стартуют в Румынии в понедельник, передает Radio Romania, ссылаясь на сообщение штаба ВМС страны. Морской щит - 2023" — комплексная концепция, предназначенная для обучения союзных войск и предложенная Румынией на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году для усиления мер безопасности на юго-восточном европейском фланге. "Более 3 000 солдат из Румынии и 12 других стран-союзников и партнеров примут участие с 20 марта по 2 апреля в комплексных учениях НАТО Sea Shield 2023, которые пройдут на юго-востоке Румынии на море и на реках, в том числе в дельте Дуная и прибрежной зоне. В маневрах будут задействовано более 30 военных судов ВМС Румынии, два военных судна ВМС Болгарии, 14 самолетов из Франции, Румынии, США и Турции, 15 катеров и патрульных судов учреждений национальной системы обороны, 57 военных машин и других боевых средств, а также специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной защите", - отмечает СМИ. Сообщается, что в учениях примут участие военнослужащие из Албании, Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Польши, Португалии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Нидерландов, Молдавии, США Турции, которые будут проводить сложные учебные мероприятия во всех условиях. Отмечается, что данные учения "способствуют продвижению региональных и международных инициатив и интересов Румынии, а также повышению уровня оперативной совместимости между участвующими силами".

https://ria.ru/20230317/ucheniya-1858476951.html

https://ria.ru/20230310/ucheniya-1856913015.html

румыния

болгария

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, болгария, франция, нато