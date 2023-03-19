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Во Франции рассказали, почему на самом деле Трампу грозит арест - РИА Новости, 19.03.2023
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04:02 19.03.2023 (обновлено: 07:39 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/razzhiganie-1858873133.html
Во Франции рассказали, почему на самом деле Трампу грозит арест
Во Франции рассказали, почему на самом деле Трампу грозит арест - РИА Новости, 19.03.2023
Во Франции рассказали, почему на самом деле Трампу грозит арест
Экс-президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны, написал в Twitter лидер французской партии... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T04:02
2023-03-19T07:39
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны, написал в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший также отметил, что его отец — один из немногих политиков, который может и хочет предотвратить эскалацию глобального конфликта.В субботу утром бывший хозяин Белого дома объявил, что ожидает задержания в предстоящий вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент Штатов подверг критике "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена, добавив, что его собираются задержать на основании старых и "полностью развенчанных" обвинений.
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в мире, франция, украина, сша, дональд трамп, дональд трамп-младший, twitter, патриот, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Twitter, Патриот, Вооруженные силы Украины
Во Франции рассказали, почему на самом деле Трампу грозит арест

Французский политик Филиппо: Трампу грозит арест, так как он против разжигания войны

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны, написал в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«

"Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны. Американцы должны противостоять этому аресту и поднять восстание, если это произойдет", — заявил политик.

Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший также отметил, что его отец — один из немногих политиков, который может и хочет предотвратить эскалацию глобального конфликта.
В субботу утром бывший хозяин Белого дома объявил, что ожидает задержания в предстоящий вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент Штатов подверг критике "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена, добавив, что его собираются задержать на основании старых и "полностью развенчанных" обвинений.
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Вчера, 23:45
 
В миреФранцияУкраинаСШАДональд ТрампДональд Трамп-младшийTwitterПатриотВооруженные силы Украины
 
 
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