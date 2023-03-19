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Во Франции рассказали, почему на самом деле Трампу грозит арест

Во Франции рассказали, почему на самом деле Трампу грозит арест - РИА Новости, 19.03.2023

Во Франции рассказали, почему на самом деле Трампу грозит арест

Экс-президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны, написал в Twitter лидер французской партии... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T04:02

2023-03-19T04:02

2023-03-19T07:39

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны, написал в Twitter лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший также отметил, что его отец — один из немногих политиков, который может и хочет предотвратить эскалацию глобального конфликта.В субботу утром бывший хозяин Белого дома объявил, что ожидает задержания в предстоящий вторник, в связи с чем призвал своих сторонников выйти на протесты. Экс-президент Штатов подверг критике "коррумпированную и крайне политизированную" окружную прокуратуру Манхэттена, добавив, что его собираются задержать на основании старых и "полностью развенчанных" обвинений.

https://ria.ru/20230318/ssha-1858862631.html

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