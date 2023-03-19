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Украинские войска обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 19.03.2023 (обновлено: 19:22 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/rakety-1858950542.html
Украинские войска обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии
Украинские войска обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии - РИА Новости, 19.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии
Украинские войска применили при ночном обстреле Донецка фугасные ракеты производства Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T17:15
2023-03-19T19:22
специальная военная операция на украине
словакия
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска применили при ночном обстреле Донецка фугасные ракеты производства Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 00:23 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня. "Противник вел огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ильинка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО", — говорится в публикации.При этом повреждения получили 18 зданий, в том числе два детских сада, школа, центр детского и юношеского творчества, два магазина и многоквартирные жилые дома на улицах Семашко и Коммунаров, добавили в представительстве.Минувшей ночью, вскоре после полуночи, украинские войска трижды открывали огонь по Кировскому району Донецка из РСЗР и артиллерии натовского калибра. На улице Семашко под обстрел попал автомобиль, находившийся в нем молодой мужчина погиб.
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
словакия
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словакия, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии

Представительство ДНР: ВСУ ночью обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии

© Фото : СЦКК в ДНРФиксация последствий обстрела Кировского района Донецка 19.03.2023
Фиксация последствий обстрела Кировского района Донецка 19.03.2023 - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Фото : СЦКК в ДНР
Фиксация последствий обстрела Кировского района Донецка 19.03.2023
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска применили при ночном обстреле Донецка фугасные ракеты производства Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 00:23 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня.
© СЦКК ДНРОбломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
© СЦКК ДНР
1 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
2 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
3 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
4 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
5 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
© СЦКК ДНР
1 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
2 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
3 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
4 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
5 из 5
"Противник вел огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ильинка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО", — говорится в публикации.
При этом повреждения получили 18 зданий, в том числе два детских сада, школа, центр детского и юношеского творчества, два магазина и многоквартирные жилые дома на улицах Семашко и Коммунаров, добавили в представительстве.
Минувшей ночью, вскоре после полуночи, украинские войска трижды открывали огонь по Кировскому району Донецка из РСЗР и артиллерии натовского калибра. На улице Семашко под обстрел попал автомобиль, находившийся в нем молодой мужчина погиб.
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Специальная военная операция на УкраинеСловакияДонецкСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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