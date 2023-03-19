Украинские войска обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии
Представительство ДНР: ВСУ ночью обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии
© Фото : СЦКК в ДНРФиксация последствий обстрела Кировского района Донецка 19.03.2023
© Фото : СЦКК в ДНР
Фиксация последствий обстрела Кировского района Донецка 19.03.2023
ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска применили при ночном обстреле Донецка фугасные ракеты производства Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 00:23 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня.
© СЦКК ДНРОбломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
© СЦКК ДНР
1 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
2 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
3 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
4 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
5 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
© СЦКК ДНР
1 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
2 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
3 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
4 из 5
Обломки фугасных ракет JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенных в Словакии
5 из 5
"Противник вел огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ильинка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО", — говорится в публикации.
При этом повреждения получили 18 зданий, в том числе два детских сада, школа, центр детского и юношеского творчества, два магазина и многоквартирные жилые дома на улицах Семашко и Коммунаров, добавили в представительстве.
Минувшей ночью, вскоре после полуночи, украинские войска трижды открывали огонь по Кировскому району Донецка из РСЗР и артиллерии натовского калибра. На улице Семашко под обстрел попал автомобиль, находившийся в нем молодой мужчина погиб.