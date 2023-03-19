https://ria.ru/20230319/rakety-1858950542.html

Украинские войска обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии

Украинские войска обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии - РИА Новости, 19.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии

Украинские войска применили при ночном обстреле Донецка фугасные ракеты производства Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T17:15

2023-03-19T17:15

2023-03-19T19:22

специальная военная операция на украине

словакия

донецк

сцкк

нато

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858967708_0:525:960:1065_1920x0_80_0_0_78ec408b287945f7e0e0e67920622439.jpg

ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские войска применили при ночном обстреле Донецка фугасные ракеты производства Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По информации ведомства, в 00:23 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня. "Противник вел огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ильинка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО", — говорится в публикации.При этом повреждения получили 18 зданий, в том числе два детских сада, школа, центр детского и юношеского творчества, два магазина и многоквартирные жилые дома на улицах Семашко и Коммунаров, добавили в представительстве.Минувшей ночью, вскоре после полуночи, украинские войска трижды открывали огонь по Кировскому району Донецка из РСЗР и артиллерии натовского калибра. На улице Семашко под обстрел попал автомобиль, находившийся в нем молодой мужчина погиб.

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

словакия

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, происшествия