https://ria.ru/20230319/pozhar-1858989626.html

В Астрахани загорелись строительные цеха

В Астрахани загорелись строительные цеха - РИА Новости, 19.03.2023

В Астрахани загорелись строительные цеха

Строительные цеха загорелись в Астрахани на 210 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T22:36

2023-03-19T22:36

2023-03-19T22:38

происшествия

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Строительные цеха загорелись в Астрахани на 210 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. "В 21.32 (20.32 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании двух строительных цехов в Советском районе Астрахани по улице 2-й проезд Рождественского, 6 А", - говорится в сообщении. Площадь загорания составляет 210 квадратных метров. В 22.38 пожар локализован. Информации о пострадавших нет. На месте от МЧС работают десять единиц техники и 35 человек личного состава.

https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html

астрахань

россия

астраханская область

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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область