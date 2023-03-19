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В Астрахани загорелись строительные цеха
В Астрахани загорелись строительные цеха - РИА Новости, 19.03.2023
В Астрахани загорелись строительные цеха
Строительные цеха загорелись в Астрахани на 210 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T22:36
2023-03-19T22:36
2023-03-19T22:38
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар - РИА Новости. Строительные цеха загорелись в Астрахани на 210 квадратных метрах, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области. "В 21.32 (20.32 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании двух строительных цехов в Советском районе Астрахани по улице 2-й проезд Рождественского, 6 А", - говорится в сообщении. Площадь загорания составляет 210 квадратных метров. В 22.38 пожар локализован. Информации о пострадавших нет. На месте от МЧС работают десять единиц техники и 35 человек личного состава.
https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html
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происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астраханская область
В Астрахани загорелись строительные цеха
В Астрахани загорелись строительные цеха на 210 квадратных метрах