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Москвичам рассказали о теплой погоде на следующей неделе - РИА Новости, 19.03.2023
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14:50 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/pogoda-1858931586.html
Москвичам рассказали о теплой погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о теплой погоде на следующей неделе - РИА Новости, 19.03.2023
Москвичам рассказали о теплой погоде на следующей неделе
На предстоящей неделе москвичей ожидает теплая погода, температура будет на 3-8 градусов выше положенной нормы, в четверг до плюс 10 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:50
2023-03-19T14:50
общество
москва
россия
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. На предстоящей неделе москвичей ожидает теплая погода, температура будет на 3-8 градусов выше положенной нормы, в четверг до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется западно-восточным переносом воздушным масс атлантического происхождения, благодаря чему ощутимо потеплеет, а температурный фон в южной половине Русской равнины окажется на 3-8 градусов выше положенной в это время года по климату нормы. По сути, природа перенесет нас во времени на 3 недели вперед", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в понедельник облаков в столичном регионе прибавится, но существенных осадков не будет. Ночью минус 1 - минус 6 градусов, местами минус 6 - минус 11 градусов, днем плюс 2 - плюс 7 градусов. Во вторник, с приближением североатлантического циклона, после полудня пойдет небольшой дождь, под утро от 0 до минус 5 градусов, днем до плюс 3 - плюс 8 градусов."В среду заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему ненадолго распогодится, в сумерках не менее 0 - плюс 5 градусов, днем плюс 4 - плюс 9 градусов. В четверг попадем в теплый сектор циклона, сопровождаемого дождевыми тучами, станет на градус теплее, плюс 5 - плюс 10 градусов", - сказал Тишковец.Он уточнил, что в пятницу холодный фронт, ливни и плотный ветер немного собьют дневную температуру. В выходные понижение температуры усилится, не обойдется без осадков, ночами минус 1 - плюс 4 градусов, в дневные часы в субботу плюс 3 - плюс 8 градусов, в воскресенье плюс 2 - плюс 7 градусов.Также синоптик добавил, что высота снежного покрова в Москве уменьшится с 26 сантиметров до 5-10 сантиметров."На исходе марта температурный маятник качнется в обратную сторону, и заключительные дни месяца пройдут под знаком холодного полярного вторжения с высокой вероятностью зарядов снега", - сказал Тишковец.Ранее синоптик заявлял, что утверждения о наступлении в Москве метеорологической весны (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений) – преждевременны.
https://ria.ru/20230315/psikhiatr-1857912524.html
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общество, москва, россия, евгений тишковец
Общество, Москва, Россия, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о теплой погоде на следующей неделе

Синоптик Тишковец: в Москве на следующей неделе температура будет выше нормы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. На предстоящей неделе москвичей ожидает теплая погода, температура будет на 3-8 градусов выше положенной нормы, в четверг до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется западно-восточным переносом воздушным масс атлантического происхождения, благодаря чему ощутимо потеплеет, а температурный фон в южной половине Русской равнины окажется на 3-8 градусов выше положенной в это время года по климату нормы. По сути, природа перенесет нас во времени на 3 недели вперед", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, в понедельник облаков в столичном регионе прибавится, но существенных осадков не будет. Ночью минус 1 - минус 6 градусов, местами минус 6 - минус 11 градусов, днем плюс 2 - плюс 7 градусов. Во вторник, с приближением североатлантического циклона, после полудня пойдет небольшой дождь, под утро от 0 до минус 5 градусов, днем до плюс 3 - плюс 8 градусов.
"В среду заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему ненадолго распогодится, в сумерках не менее 0 - плюс 5 градусов, днем плюс 4 - плюс 9 градусов. В четверг попадем в теплый сектор циклона, сопровождаемого дождевыми тучами, станет на градус теплее, плюс 5 - плюс 10 градусов", - сказал Тишковец.
Он уточнил, что в пятницу холодный фронт, ливни и плотный ветер немного собьют дневную температуру. В выходные понижение температуры усилится, не обойдется без осадков, ночами минус 1 - плюс 4 градусов, в дневные часы в субботу плюс 3 - плюс 8 градусов, в воскресенье плюс 2 - плюс 7 градусов.
Также синоптик добавил, что высота снежного покрова в Москве уменьшится с 26 сантиметров до 5-10 сантиметров.
"На исходе марта температурный маятник качнется в обратную сторону, и заключительные дни месяца пройдут под знаком холодного полярного вторжения с высокой вероятностью зарядов снега", - сказал Тишковец.
Ранее синоптик заявлял, что утверждения о наступлении в Москве метеорологической весны (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений) – преждевременны.
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