https://ria.ru/20230319/pogoda-1858931586.html

Москвичам рассказали о теплой погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о теплой погоде на следующей неделе - РИА Новости, 19.03.2023

Москвичам рассказали о теплой погоде на следующей неделе

На предстоящей неделе москвичей ожидает теплая погода, температура будет на 3-8 градусов выше положенной нормы, в четверг до плюс 10 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:50

2023-03-19T14:50

2023-03-19T14:50

общество

москва

россия

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. На предстоящей неделе москвичей ожидает теплая погода, температура будет на 3-8 градусов выше положенной нормы, в четверг до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется западно-восточным переносом воздушным масс атлантического происхождения, благодаря чему ощутимо потеплеет, а температурный фон в южной половине Русской равнины окажется на 3-8 градусов выше положенной в это время года по климату нормы. По сути, природа перенесет нас во времени на 3 недели вперед", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в понедельник облаков в столичном регионе прибавится, но существенных осадков не будет. Ночью минус 1 - минус 6 градусов, местами минус 6 - минус 11 градусов, днем плюс 2 - плюс 7 градусов. Во вторник, с приближением североатлантического циклона, после полудня пойдет небольшой дождь, под утро от 0 до минус 5 градусов, днем до плюс 3 - плюс 8 градусов."В среду заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему ненадолго распогодится, в сумерках не менее 0 - плюс 5 градусов, днем плюс 4 - плюс 9 градусов. В четверг попадем в теплый сектор циклона, сопровождаемого дождевыми тучами, станет на градус теплее, плюс 5 - плюс 10 градусов", - сказал Тишковец.Он уточнил, что в пятницу холодный фронт, ливни и плотный ветер немного собьют дневную температуру. В выходные понижение температуры усилится, не обойдется без осадков, ночами минус 1 - плюс 4 градусов, в дневные часы в субботу плюс 3 - плюс 8 градусов, в воскресенье плюс 2 - плюс 7 градусов.Также синоптик добавил, что высота снежного покрова в Москве уменьшится с 26 сантиметров до 5-10 сантиметров."На исходе марта температурный маятник качнется в обратную сторону, и заключительные дни месяца пройдут под знаком холодного полярного вторжения с высокой вероятностью зарядов снега", - сказал Тишковец.Ранее синоптик заявлял, что утверждения о наступлении в Москве метеорологической весны (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений) – преждевременны.

https://ria.ru/20230315/psikhiatr-1857912524.html

https://ria.ru/20230314/litso-1857684103.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, евгений тишковец