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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 19.03.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет из реактивной системы залпового огня по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T01:11
2023-03-19T01:11
2023-03-19T01:12
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять ракет из реактивной системы залпового огня по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в воскресенье два раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив 15 ракет из РСЗО и три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230319/obstrel-1858865219.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка