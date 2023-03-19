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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 19.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:11 19.03.2023 (обновлено: 01:12 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/obstrel-1858868735.html
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 19.03.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет из реактивной системы залпового огня по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T01:11
2023-03-19T01:12
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять ракет из реактивной системы залпового огня по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в воскресенье два раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив 15 ракет из РСЗО и три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230319/obstrel-1858865219.html
донецк
кировский район
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖенщина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Женщина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять ракет из реактивной системы залпового огня по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Сотрудники противопожарной службы тушат дом, сгоревший после обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли ДНР
00:14
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в воскресенье два раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив 15 ракет из РСЗО и три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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