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Ирак и ОПЕК выступили за гарантии стабильности цен на нефть - РИА Новости, 19.03.2023
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22:58 19.03.2023 (обновлено: 23:00 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/neft-1858991762.html
Ирак и ОПЕК выступили за гарантии стабильности цен на нефть
Ирак и ОПЕК выступили за гарантии стабильности цен на нефть - РИА Новости, 19.03.2023
Ирак и ОПЕК выступили за гарантии стабильности цен на нефть
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и генсекретарь ОПЕК Хейсам аль-Гайс заявили о необходимости координации между странами-экспортерами нефти, чтобы... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T22:58
2023-03-19T23:00
экономика
ирак
цены на нефть
багдад (город)
опек
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ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и генсекретарь ОПЕК Хейсам аль-Гайс заявили о необходимости координации между странами-экспортерами нефти, чтобы гарантировать отсутствие колебаний цен на нефть на рынке, говорится в заявлении иракского правительства на его сайте по итогам визита генсека ОПЕК в Багдад. "Странам-экспортерам нефти необходимо координировать свои действия, чтобы избежать колебания цен на нефть и их влияния как на страны-экспортеры, так и на страны-потребители", - отмечается в сообщении. Ирак является одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Кроме того, министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани заявил в воскресенье, что страна намерена сохранить темпы сокращения добычи нефти в 220 тысяч баррелей в день в соответствии с ее квотой в рамках последнего соглашения альянса ОПЕК+. "Мы обязали некоторые нефтяные компании, работающие на юге, сократить добычу, чтобы соответствовать согласованным ставкам ОПЕК+", — сказал он.
https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html
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экономика, ирак, цены на нефть, багдад (город), опек
Экономика, Ирак, Цены на нефть, Багдад (город), ОПЕК
Ирак и ОПЕК выступили за гарантии стабильности цен на нефть

Премьер Ирака и генсекретарь ОПЕК выступили за гарантии стабильности цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и генсекретарь ОПЕК Хейсам аль-Гайс заявили о необходимости координации между странами-экспортерами нефти, чтобы гарантировать отсутствие колебаний цен на нефть на рынке, говорится в заявлении иракского правительства на его сайте по итогам визита генсека ОПЕК в Багдад.
"Странам-экспортерам нефти необходимо координировать свои действия, чтобы избежать колебания цен на нефть и их влияния как на страны-экспортеры, так и на страны-потребители", - отмечается в сообщении.
Ирак является одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Кроме того, министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани заявил в воскресенье, что страна намерена сохранить темпы сокращения добычи нефти в 220 тысяч баррелей в день в соответствии с ее квотой в рамках последнего соглашения альянса ОПЕК+. "Мы обязали некоторые нефтяные компании, работающие на юге, сократить добычу, чтобы соответствовать согласованным ставкам ОПЕК+", — сказал он.
Нефтяной танкер в порту Рас аль-Хайр, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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16 марта, 08:00
 
ЭкономикаИракЦены на нефтьБагдад (город)ОПЕК
 
 
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