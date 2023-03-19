https://ria.ru/20230319/neft-1858991762.html

Ирак и ОПЕК выступили за гарантии стабильности цен на нефть

Ирак и ОПЕК выступили за гарантии стабильности цен на нефть - РИА Новости, 19.03.2023

Ирак и ОПЕК выступили за гарантии стабильности цен на нефть

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и генсекретарь ОПЕК Хейсам аль-Гайс заявили о необходимости координации между странами-экспортерами нефти, чтобы... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T22:58

2023-03-19T22:58

2023-03-19T23:00

экономика

ирак

цены на нефть

багдад (город)

опек

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ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и генсекретарь ОПЕК Хейсам аль-Гайс заявили о необходимости координации между странами-экспортерами нефти, чтобы гарантировать отсутствие колебаний цен на нефть на рынке, говорится в заявлении иракского правительства на его сайте по итогам визита генсека ОПЕК в Багдад. "Странам-экспортерам нефти необходимо координировать свои действия, чтобы избежать колебания цен на нефть и их влияния как на страны-экспортеры, так и на страны-потребители", - отмечается в сообщении. Ирак является одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Кроме того, министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани заявил в воскресенье, что страна намерена сохранить темпы сокращения добычи нефти в 220 тысяч баррелей в день в соответствии с ее квотой в рамках последнего соглашения альянса ОПЕК+. "Мы обязали некоторые нефтяные компании, работающие на юге, сократить добычу, чтобы соответствовать согласованным ставкам ОПЕК+", — сказал он.

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

ирак

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экономика, ирак, цены на нефть, багдад (город), опек