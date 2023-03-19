https://ria.ru/20230319/kosovo-1858871109.html

Членство Косово в международных организациях не обсуждалось, заявил Вучич

Членство Косово в международных организациях не обсуждалось, заявил Вучич - РИА Новости, 19.03.2023

Членство Косово в международных организациях не обсуждалось, заявил Вучич

Вопрос вступления самопровозглашенной республики Косово в международные организации не рассматривался и не был уточнен на переговорах в Северной Македонии,... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T02:13

2023-03-19T02:13

2023-03-19T02:13

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БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Вопрос вступления самопровозглашенной республики Косово в международные организации не рассматривался и не был уточнен на переговорах в Северной Македонии, заявил президент Сербии Александр Вучич. Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде (Северная Македония) продолжались за закрытыми дверями 12 часов. Стороны обсуждали план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово. "Нет, это (вступление Приштины в международные организации - ред.) не было определено, и лучше, чтобы я не говорил об этом. Потому, что этого пункта нет в плане реализации. И мы это не уточняли, по причинам, которые я назвал ранее", - заявил президент Сербии в ответ на вопрос журналистов. Он также рассказал, что обязательное указание в документах о необходимости соответствия всех достигнутых договоренностей конституции самопровозглашенного Косово было им отклонено. В ночь на субботу Вучич заявил, что "ничего не подпишет в Охриде". Ранее он сообщал, что ЕС пока не доставил Белграду свой план реализации урегулирования в Косово, согласно европейско-американскому предложению. В Белграде партии правопатриотической оппозиции провели массовые акции против предложения ЕС вечером в пятницу с шествием в центре города и митингом с требованием отставки президента и правительства. Боррель ранее опубликовал полный текст европейского предложения, поддержанного США, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики, а также отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак в ночь на среду заявил, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". Он добавил, что руководство ЕС и США также настаивают на формировании косово албанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар указал в минувший четверг, что не ожидает подписания документа на предстоящих 18 марта в Северной Македонии переговорах по урегулированию отношений официального Белграда и Приштины. Премьер самопровозглашенной республики Косово ранее выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии в Охриде утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию. Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает ее независимость.

https://ria.ru/20230317/shestvie-1858733960.html

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в мире, косово, белград (город), сербия, александр вучич, мирослав лайчак, альбин курти, евросоюз, оон