https://ria.ru/20230319/kosovo-1858871109.html
Членство Косово в международных организациях не обсуждалось, заявил Вучич
Членство Косово в международных организациях не обсуждалось, заявил Вучич - РИА Новости, 19.03.2023
Членство Косово в международных организациях не обсуждалось, заявил Вучич
Вопрос вступления самопровозглашенной республики Косово в международные организации не рассматривался и не был уточнен на переговорах в Северной Македонии,... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T02:13
2023-03-19T02:13
2023-03-19T02:13
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БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Вопрос вступления самопровозглашенной республики Косово в международные организации не рассматривался и не был уточнен на переговорах в Северной Македонии, заявил президент Сербии Александр Вучич. Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде (Северная Македония) продолжались за закрытыми дверями 12 часов. Стороны обсуждали план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово. "Нет, это (вступление Приштины в международные организации - ред.) не было определено, и лучше, чтобы я не говорил об этом. Потому, что этого пункта нет в плане реализации. И мы это не уточняли, по причинам, которые я назвал ранее", - заявил президент Сербии в ответ на вопрос журналистов. Он также рассказал, что обязательное указание в документах о необходимости соответствия всех достигнутых договоренностей конституции самопровозглашенного Косово было им отклонено. В ночь на субботу Вучич заявил, что "ничего не подпишет в Охриде". Ранее он сообщал, что ЕС пока не доставил Белграду свой план реализации урегулирования в Косово, согласно европейско-американскому предложению. В Белграде партии правопатриотической оппозиции провели массовые акции против предложения ЕС вечером в пятницу с шествием в центре города и митингом с требованием отставки президента и правительства. Боррель ранее опубликовал полный текст европейского предложения, поддержанного США, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики, а также отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак в ночь на среду заявил, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". Он добавил, что руководство ЕС и США также настаивают на формировании косово албанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар указал в минувший четверг, что не ожидает подписания документа на предстоящих 18 марта в Северной Македонии переговорах по урегулированию отношений официального Белграда и Приштины. Премьер самопровозглашенной республики Косово ранее выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии в Охриде утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию. Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН и не признает ее независимость.
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в мире, косово, белград (город), сербия, александр вучич, мирослав лайчак, альбин курти, евросоюз, оон
В мире, Косово, Белград (город), Сербия, Александр Вучич, Мирослав Лайчак, Альбин Курти, Евросоюз, ООН
Членство Косово в международных организациях не обсуждалось, заявил Вучич
Вучич: вопрос членства Косово в международных организациях не уточнялся на переговорах
БЕЛГРАД, 19 мар - РИА Новости. Вопрос вступления самопровозглашенной республики Косово в международные организации не рассматривался и не был уточнен на переговорах в Северной Македонии, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти
при участии главы дипломатии ЕС
Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда
и Приштины Мирослава Лайчака
в Охриде (Северная Македония) продолжались за закрытыми дверями 12 часов. Стороны обсуждали план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.
В столице Сербии прошло массовое шествие против плана Запада по Косово
"Нет, это (вступление Приштины в международные организации - ред.) не было определено, и лучше, чтобы я не говорил об этом. Потому, что этого пункта нет в плане реализации. И мы это не уточняли, по причинам, которые я назвал ранее", - заявил президент Сербии в ответ на вопрос журналистов.
Он также рассказал, что обязательное указание в документах о необходимости соответствия всех достигнутых договоренностей конституции самопровозглашенного Косово было им отклонено.
В ночь на субботу Вучич заявил, что "ничего не подпишет в Охриде". Ранее он сообщал, что ЕС пока не доставил Белграду свой план реализации урегулирования в Косово, согласно европейско-американскому предложению. В Белграде партии правопатриотической оппозиции провели массовые акции против предложения ЕС вечером в пятницу с шествием в центре города и митингом с требованием отставки президента и правительства.
Боррель ранее опубликовал полный текст европейского предложения, поддержанного США
, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики, а также отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак в ночь на среду заявил, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". Он добавил, что руководство ЕС и США также настаивают на формировании косово албанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
Заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар указал в минувший четверг, что не ожидает подписания документа на предстоящих 18 марта в Северной Македонии переговорах по урегулированию отношений официального Белграда и Приштины.
Премьер самопровозглашенной республики Косово ранее выразил готовность на предстоящей 18 марта встрече с президентом Сербии в Охриде утвердить программу выполнения европейско-американского плана по урегулированию.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 марта, что не подпишет капитуляцию, не поддержит членство самопровозглашенной республики Косово в ООН
и не признает ее независимость.
Сербия и Косово согласовали не изначальный проект, заявил Боррель