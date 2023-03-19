https://ria.ru/20230319/frantsiya-1858547361.html

Запах Средневековья. Европейцам грозит экологический кризис

Запах Средневековья. Европейцам грозит экологический кризис - РИА Новости, 19.03.2023

Запах Средневековья. Европейцам грозит экологический кризис

Французская столица превратилась в свалку: буквально на каждом углу громоздятся баки и пакеты с отходами. Мусорные кучи растут с каждым днем. Почему так... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:00

2023-03-19T08:00

2023-03-19T08:03

франция

в мире

жкх

париж

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 19 мар — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Французская столица превратилась в свалку: буквально на каждом углу громоздятся баки и пакеты с отходами. Мусорные кучи растут с каждым днем. Почему так происходит, когда закончится и каковы будут последствия — в материале РИА Новости.Против пенсионной реформыМусорный кризис возник из-за акций против крайне непопулярной пенсионной реформы — одного из ключевых проектов Эммануэля Макрона. Президент убежден в необходимости повышения возраста выхода на покой до 64 лет. Опросы показывают, что 70% французов с этим не согласны.Власти настаивают на необходимости преобразований, поскольку население стареет, пенсионные отчисления не увеличиваются, а бюджетный дефицит растет. Оппозиция предложения правительства решительно отвергает, указывая, что реформа в первую очередь ударит по самым уязвимым, а латать дыры в бюджете надо за счет крупного бизнеса.Крупнейшие французские профсоюзы выступили единым фронтом. За два месяца они организовали несколько общенациональных забастовок, вывели на улицы миллионы.Мусорщики бастуют как минимум до двадцатого марта. Они не вывозят мусор и блокируют крупнейшие в столичном регионе центры сбора и переработки отходов.Горы мусораМусорные "баррикады" в эти дни стали одним из символов народного протеста. Фотографии тротуаров с переполненными контейнерами и баками, пакетами и коробками облетели мировые СМИ и заполнили социальные сети. К 16 марта на улицах столицы скопилось около 9,4 тысячи тонн отходов.В десяти из двадцати парижских округов сбор и вывоз мусора обеспечивают муниципальные службы, в остальных — частные компании. Так сложилось исторически, еще в те времена, когда мэром Парижа был Жак Ширак.Бастуют только муниципальщики. Однако из-за блокировки центров переработки и частникам вывозить отходы некуда.На десятый день акции от работы отказалась компания Derichebourg, отвечающая сразу за шесть столичных округов. "Я очень надеюсь, что забастовка скоро прекратится. Ситуация невиданная, ежедневно на улицах Парижа оказывается на тысячу тонн отходов больше. Я с таким никогда не сталкивался", — объяснил глава компании Тома Деришбур.Парижане терпят, туристам нравитсяПарижане в целом сохраняют спокойствие. Все знают причину мусорного кризиса, большинство не поддерживает действия властей. Конечно, неприятно, когда приходится петлять через завалы. Однако ради общего дела можно потерпеть.Но главное — люди давно привыкли. Бастовать во Франции любят и умеют как, наверное, нигде. Нефтяники, транспортники, таксисты, врачи, учителя, авиадиспетчеры, грузчики, работники культуры — иногда даже полиция.Профсоюзы — мощные, способны не только вывести на улицы миллионы человек, но и блокировать целые отрасли.А туристы фотографируются на фоне мусорных завалов, причем желательно так, чтобы в кадр попадал какой-нибудь исторический памятник или парижский атрибут."Перед приездом с нами связались из отеля и предупредили, что во Франции забастовки. Предложили отложить визит, но менять билеты было уже поздно, — объясняет молодая пара из Австралии на террасе ресторана. — В принципе, ничего страшного, даже интересно — когда еще такое увидишь! Если бы не вонь, то вообще было бы окей. Париж все-таки всегда Париж, очень красивый, даже и такой".Риски для здоровьяМежду тем врачи бьют тревогу. "Нельзя недооценивать микробиологические риски. В мусорных кучах размножаются бактерии", — приводит Parisien слова специалиста в области зоотоксикологии Ромена Лассера.Главная же угроза, по словам эксперта, — крысы. С этой проблемой парижские власти не могут справиться не первый год. В столичной канализации и подвалах их полчища, особенно в районах рядом с набережной. Запах разлагающихся отходов привлекает грызунов со всей округи, и никакие пластиковые пакеты не помогут. "Эти животные электрические кабели перегрызают, мусорный мешок их не остановит", — предупреждает Лассер.Крысы — переносчики опасных паразитов и заболеваний, которые передаются человеку не только через укусы, но и через простые контакты или пищу: лептоспироз, сальмонеллез, стригущий лишай, глисты, хантавирусы и прочее.Мэр против правительстваКазалось бы, городские власти должны сделать все, чтобы обезопасить граждан. Однако есть нюанс: мэр Парижа Анн Идальго — социалистка. Она в оппозиции правительству и поддерживает забастовку.Когда МВД потребовало от мэрии мобилизовать протестующих, градоначальница ответила, что считает абсолютно законными их действия, поскольку пенсионная реформа не учитывает мнение профсоюзных организаций и особенно несправедлива к тем, кто вынужден трудиться в тяжелых условиях.Понимая, что сопротивление мэрии не преодолеть, префект полиции Парижа распорядился привлечь бунтовщиков к работе принудительно, чтобы хотя бы немного очистить город. Однако это не так просто.Тем временем вид тонущих в мусоре городских улиц наносит серьезный ущерб имиджу Парижа. А ведь в 2024-м столице Франции принимать Олимпийские игры.Говорят, что именно из-за забастовки в нулевые Париж упустил Олимпиаду-2012. В дни визита комиссии Международного олимпийского комитета не работали транспортники. Делегаты увидели стоящее метро, парализованный автомобильными пробками город, колонны демонстрантов и передали право на проведение Игр Лондону.Сумеют ли власти договориться с профсоюзами, чтобы избежать эксцессов, неизвестно. А пока во французских соцсетях символом Paris-2024 предлагают сделать крысу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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