https://ria.ru/20230319/akkuyu-1858951038.html

Эрдоган обвинил оппозицию в выступлении против проекта АЭС "Аккую"

Эрдоган обвинил оппозицию в выступлении против проекта АЭС "Аккую" - РИА Новости, 19.03.2023

Эрдоган обвинил оппозицию в выступлении против проекта АЭС "Аккую"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что оппозиция страны выступает против реализации проекта атомной электростанции "Аккую". РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T17:19

2023-03-19T17:19

2023-03-19T17:19

в мире

россия

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

народный альянс

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СТАМБУЛ, 19 мар – РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что оппозиция страны выступает против реализации проекта атомной электростанции "Аккую". "Мы реализуем проекты по переходу на "зеленую" энергетику, в том числе за счет природного газа и атомной энергии. Оппозиция и близкие к ней говорят, что хотят посетить "Аккую", я сказал нашим друзьям – устройте им прогулку. Они туда поехали, им понравилось, а потом говорят – "не будем реализовывать". Мы предпринимаем шаги в "зеленой" энергетике, а они говорят – "не будем". Что это за логика такая, что за мышление?" - заявил Эрдоган, выступая на открытии первого в Турции завода по производству карбида бора, используемого в том числе в атомной энергетике. Эрдоган отметил, что уверен в гражданах страны, которые "не проголосуют" за оппозицию, ведь при приходе их ко власти в стране вновь начнутся отключения электричества. Эрдоган ранее уже говорил, что оппозиция играет на руку Западу, заявляя о намерении провести ревизию проекта АЭС "Аккую" и инвестиций государства в сфере оборонной промышленности. В своем предвыборном манифесте в январе альянс шести оппозиционных партий заявлял, что намерен "рассмотреть нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую" и имеющие отношение к делу детали, а также права или обязательства, которые появились вне рамок соглашения по станции". Сейчас с участием России в Турции сооружается АЭС "Аккую". Это первая атомная электростанция в стране. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является кандидат оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни почти 50 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.

https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856413059.html

https://ria.ru/20230224/sotrudnichestvo-1854198860.html

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в мире, россия, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", народный альянс