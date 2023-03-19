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"Аэрофлот" направит Boeing 777 для вывоза пассажиров из Сочи в Москву - РИА Новости, 19.03.2023
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21:50 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/aeroflot-1858985396.html
"Аэрофлот" направит Boeing 777 для вывоза пассажиров из Сочи в Москву
"Аэрофлот" направит Boeing 777 для вывоза пассажиров из Сочи в Москву - РИА Новости, 19.03.2023
"Аэрофлот" направит Boeing 777 для вывоза пассажиров из Сочи в Москву
"Аэрофлот" 20 марта направит Boeing 777 повышенной вместимости для вывоза а Москву застрявших из-за погодных условий пассажиров в Сочи, сообщает компания. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T21:50
2023-03-19T21:50
общество
сочи
москва
аэрофлот
boeing 777
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" 20 марта направит Boeing 777 повышенной вместимости для вывоза а Москву застрявших из-за погодных условий пассажиров в Сочи, сообщает компания. "Аэрофлот 20 марта выполнит рейсы SU1126/1127 Москва - Сочи - Москва на самолете повышенной вместимости Boeing 777 для вывоза пассажиров отменённых из-за неблагоприятных метеоусловий рейсов", - говорится в сообщении. Авиаперевозчик добавляет, что специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров. Уточняется, что можно оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета. В ночь на воскресенье "Аэрофлот" сообщил, что отменяет рейсы в/из Сочи 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий. В воскресенье оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика" информировал, что аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости в городе-курорте. Улучшение видимости прогнозируется до 18 часов, далее туман усилится. Ранее сообщалось, что туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Было отменено 39 рейсов, в том числе четыре из числа ранее прибывших на запасной аэродром. За ночь на воскресенье из 57 рейсов было выполнено два. Видимость улучшилась в 11 часов утра, и аэропорт снова начал принимать рейсы. Уже к вечеру все 14 бортов, которые находились на запасных аэродромах, прибыли в аэропорт Сочи.
https://ria.ru/20230319/izhavia-1858865653.html
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общество, сочи, москва, аэрофлот, boeing 777
Общество, Сочи, Москва, Аэрофлот, Boeing 777
"Аэрофлот" направит Boeing 777 для вывоза пассажиров из Сочи в Москву

"Аэрофлот" 20 марта направит Boeing 777 для вывоза пассажиров из Сочи в Москву

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" 20 марта направит Boeing 777 повышенной вместимости для вывоза а Москву застрявших из-за погодных условий пассажиров в Сочи, сообщает компания.
"Аэрофлот 20 марта выполнит рейсы SU1126/1127 Москва - Сочи - Москва на самолете повышенной вместимости Boeing 777 для вывоза пассажиров отменённых из-за неблагоприятных метеоусловий рейсов", - говорится в сообщении.
Самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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Авиаперевозчик добавляет, что специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров.
Уточняется, что можно оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета.
В ночь на воскресенье "Аэрофлот" сообщил, что отменяет рейсы в/из Сочи 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий.
В воскресенье оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика" информировал, что аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости в городе-курорте. Улучшение видимости прогнозируется до 18 часов, далее туман усилится. Ранее сообщалось, что туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Было отменено 39 рейсов, в том числе четыре из числа ранее прибывших на запасной аэродром. За ночь на воскресенье из 57 рейсов было выполнено два. Видимость улучшилась в 11 часов утра, и аэропорт снова начал принимать рейсы. Уже к вечеру все 14 бортов, которые находились на запасных аэродромах, прибыли в аэропорт Сочи.
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ОбществоСочиМоскваАэрофлотBoeing 777
 
 
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