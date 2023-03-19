https://ria.ru/20230319/aeroflot-1858985396.html

"Аэрофлот" направит Boeing 777 для вывоза пассажиров из Сочи в Москву

"Аэрофлот" направит Boeing 777 для вывоза пассажиров из Сочи в Москву - РИА Новости, 19.03.2023

"Аэрофлот" направит Boeing 777 для вывоза пассажиров из Сочи в Москву

"Аэрофлот" 20 марта направит Boeing 777 повышенной вместимости для вывоза а Москву застрявших из-за погодных условий пассажиров в Сочи, сообщает компания. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T21:50

2023-03-19T21:50

2023-03-19T21:50

общество

сочи

москва

аэрофлот

boeing 777

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_0:107:2974:1781_1920x0_80_0_0_2b0bdc0d10ede096f433ebc856facc6a.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" 20 марта направит Boeing 777 повышенной вместимости для вывоза а Москву застрявших из-за погодных условий пассажиров в Сочи, сообщает компания. "Аэрофлот 20 марта выполнит рейсы SU1126/1127 Москва - Сочи - Москва на самолете повышенной вместимости Boeing 777 для вывоза пассажиров отменённых из-за неблагоприятных метеоусловий рейсов", - говорится в сообщении. Авиаперевозчик добавляет, что специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров. Уточняется, что можно оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета. В ночь на воскресенье "Аэрофлот" сообщил, что отменяет рейсы в/из Сочи 19 и 20 марта из-за неблагоприятных метеоусловий. В воскресенье оператор кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика" информировал, что аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости в городе-курорте. Улучшение видимости прогнозируется до 18 часов, далее туман усилится. Ранее сообщалось, что туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Было отменено 39 рейсов, в том числе четыре из числа ранее прибывших на запасной аэродром. За ночь на воскресенье из 57 рейсов было выполнено два. Видимость улучшилась в 11 часов утра, и аэропорт снова начал принимать рейсы. Уже к вечеру все 14 бортов, которые находились на запасных аэродромах, прибыли в аэропорт Сочи.

https://ria.ru/20230319/izhavia-1858865653.html

https://ria.ru/20230306/samolet-1856059699.html

сочи

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сочи, москва, аэрофлот, boeing 777