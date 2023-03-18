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В Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения - РИА Новости, 18.03.2023
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21:38 18.03.2023 (обновлено: 21:56 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858846604.html
В Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения
В Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения - РИА Новости, 18.03.2023
В Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения
В результате землетрясения в Эквадоре магнитудой 6,5 есть раненые, также повреждён автомобиль, сообщает газета El Universo. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T21:38
2023-03-18T21:56
в мире
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. В результате землетрясения в Эквадоре магнитудой 6,5 есть раненые, также повреждён автомобиль, сообщает газета El Universo. "Один автомобиль пострадал и есть несколько раненых", - отмечает СМИ. Согласно видео из соцсетей, автомобиль оказался под обломками обрушившейся стены одного из зданий города Куэнка. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858844217.html
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в мире, эквадор
В мире, Эквадор
В Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения

El Universo: в Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения

© Pixabay / DEZALBЭквадор
Эквадор - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© Pixabay / DEZALB
Эквадор. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. В результате землетрясения в Эквадоре магнитудой 6,5 есть раненые, также повреждён автомобиль, сообщает газета El Universo.
"Один автомобиль пострадал и есть несколько раненых", - отмечает СМИ.
Согласно видео из соцсетей, автомобиль оказался под обломками обрушившейся стены одного из зданий города Куэнка.
Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.
Эквадор - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В Эквадоре люди выбежали на улицы из-за землетрясения
Вчера, 21:08
 
В миреЭквадор
 
 
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