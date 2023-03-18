https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858846604.html

В Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения

В Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения - РИА Новости, 18.03.2023

В Эквадоре несколько человек пострадали из-за землетрясения

В результате землетрясения в Эквадоре магнитудой 6,5 есть раненые, также повреждён автомобиль, сообщает газета El Universo. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T21:38

2023-03-18T21:38

2023-03-18T21:56

в мире

эквадор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:423:1920:1503_1920x0_80_0_0_d202045e3251b7ae22460aae21e5cbc9.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. В результате землетрясения в Эквадоре магнитудой 6,5 есть раненые, также повреждён автомобиль, сообщает газета El Universo. "Один автомобиль пострадал и есть несколько раненых", - отмечает СМИ. Согласно видео из соцсетей, автомобиль оказался под обломками обрушившейся стены одного из зданий города Куэнка. Толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на глубине 44 километра на западе Эквадора. Землетрясение чувствовалось в нескольких провинциях страны.

https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858844217.html

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор